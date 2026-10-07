बिग बॉस 20: 'चीजें संभालने की कोशिश..', स्काउट के वायरल वीडियो पर गर्लफ्रेंड ने तोड़ी चुप्पी; कही यह बड़ी बात

बिग बॉस में लगभग हर सीजन में सह-प्रतिभागियों का कपल बनकर घर से निकलना कोई नई बात नहीं है। इन दिनों ‘बिग बॉस 20’ प्रतियोगी स्काउट ओपी और लव गिल के लव एंगल को लेकर भी दर्शकों के बीच खूब चर्चा हो रही है। इसी बीच स्काउट की गर्लफ्रेंड काशवी हीरानंदानी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

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काशवी ने स्काउट पर क्या कहा?

स्काउट की गर्लफ्रेंड काशवी हीरानंदानी ने अपने हालिया लाइवस्ट्रीम के दौरान इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा है कि लोग घर के अंदर स्काउट के व्यवहार पर उनकी प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘बहुत से लोग घर के अंदर स्काउटओपी के व्यवहार पर मेरी प्रतिक्रिया के बारे में सोच रहे हैं। सबसे पहले, मैं कहना चाहती हूं कि मैं ठीक हूं और बाहर की स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही हूं। मैं सचमुच स्काउट के लिए प्रार्थना करती हूं।’