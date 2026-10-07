बिग बॉस 20: 'चीजें संभालने की कोशिश..', स्काउट के वायरल वीडियो पर गर्लफ्रेंड ने तोड़ी चुप्पी; कही यह बड़ी बात

बिग बॉस 20: 'चीजें संभालने की कोशिश..', स्काउट के वायरल वीडियो पर गर्लफ्रेंड ने तोड़ी चुप्पी; कही यह बड़ी बात
Girlfriend Kaashvi On Scout: ‘बिग बॉस 20’ के घर में इन दिनों स्काउट ओपी और लव गिल के आकर्षण को लेकर फैंस के बीच काफी चर्चाएं चल रही हैं। स्काउट की गर्लफ्रेंड काशवी हीरानंदानी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना पक्ष रखा है। जानें क्या बोलीं काशवी...
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बिग बॉस में लगभग हर सीजन में सह-प्रतिभागियों का कपल बनकर घर से निकलना कोई नई बात नहीं है। इन दिनों ‘बिग बॉस 20’ प्रतियोगी स्काउट ओपी और लव गिल के लव एंगल को लेकर भी दर्शकों के बीच खूब चर्चा हो रही है। इसी बीच स्काउट की गर्लफ्रेंड काशवी हीरानंदानी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
काशवी ने स्काउट पर क्या कहा?
स्काउट की गर्लफ्रेंड काशवी हीरानंदानी ने अपने हालिया लाइवस्ट्रीम के दौरान इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा है कि लोग घर के अंदर स्काउट के व्यवहार पर उनकी प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘बहुत से लोग घर के अंदर स्काउटओपी के व्यवहार पर मेरी प्रतिक्रिया के बारे में सोच रहे हैं। सबसे पहले, मैं कहना चाहती हूं कि मैं ठीक हूं और बाहर की स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही हूं। मैं सचमुच स्काउट के लिए प्रार्थना करती हूं।’
घर के अंदर और बाहर में फर्क
आगे काशवी ने कहा, ‘घर के अंदर और बाहर में फर्क हैं, वे दो अलग-अलग बातें हैं। एक है स्काउट के साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध, और दूसरा है स्काउट को एक व्यक्ति के रूप में जानना। चाहे कुछ भी हो रहा हो, मैं चाहती हूं कि स्काउट सफल हो क्योंकि उसने आज इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है।’
लव पर स्काउट ने क्या कहा स्काउट ने?
‘बिग बॉस 20’ के घर से एक क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इसमें स्काउट और यंग को पूल के पास गार्डन एरिया में निजी बातचीत करते हुए दिखाया गया है। दोनों अपने-अपने रिश्तों और घर के अंदर अपने रिश्तों के बारे में बात कर रहे थे। बातचीत के दौरान, स्काउट ने लव और गुल्लू को देखकर खुद को अधिकार जताने की भावना के बारे में बताया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि बिग बॉस हाउस में लंबे समय तक साथ रहने से प्रतियोगियों के बीच गहरे भावनात्मक बंधन बन जाते हैं।