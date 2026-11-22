राजस्थानी रंगों से सजा विरह गीत

इस गाने की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह आज भी शादी-ब्याह के अवसर पर सुनाई देता है। चाय की टपरी, रोडवेज बस और ऑटो में भी यह गाना सुनने को मिल जाएगा। इस गाने के संगीत का जादू ही रहा इसे हर वर्ग ने प्यार दिया।

बता दें कि यह गाना राजस्थान की लोक परंपराओं से जुड़ा है। दरअसल, यह एक विरह गीत है। जिसमें प्यार, इंतजार और विरह की पीड़ा के साथ ही राजस्थान के रंग भरे हैं।