‘टॉक्सिक’ की रिलीज से पहले यश ने लिया भगवान मंजूनाथ का आशीर्वाद, धर्मस्थल पहुंचे एक्टर; देखें तस्वीरें
Yash: केजीएफ स्टार यश अपनी फिल्म ‘टॉक्सिक ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स’ की रिलीज से एक दिन पहले आज धर्मस्थल पहुंचे। जानिए इस बीच क्या कुछ रहा खास।
विस्तार
यश की मच अवेटेड फिल्म टॉक्सिक 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। अब फिल्म के रिलीज से पहले यश भगवान मंजूनाथ के दर्शन करने पहुंचे।
फिल्म की रिलीज से पहले लिया आशीर्वाद
यश अपनी फिल्म ‘टॉक्सिक’ की रिलीज से एक दिन पहले आज धर्मस्थल पहुंचे। यहां उन्होंने श्री मंजूनाथ स्वामी मंदिर में भगवान मंजूनाथ के दर्शन किए और फिल्म की रिलीज से पहले उनका आशीर्वाद लिया।
यश चेन्नई में 24 अगस्त को हुए फिल्म के प्री-रिलीज इवेंट में शामिल होने के बाद स्पेशल फ्लाइट से मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर फैंस ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद यश सड़क के रास्ते धर्मस्थल पहुंचे। इस दौरान फिल्म के प्रोड्यूसर वेंकट के नारायण भी उनके साथ थे। दोनों ने धर्मस्थल के धर्माधिकारी डॉ. डी. वीरेंद्र हेगड़े से भी मुलाकात की।
Ella costumes suit aagutte alla ivarge 😎— Yashika 🪷 Toxic (@iamyashikarsy) August 25, 2026
En hakidru chenda kaantare 🙈🤌@TheNameIsYash ❤️🩹 boss #YashBoss#Yash#ToxicThemovie#ToxicOn26thAug pic.twitter.com/Q9MRUpuQRy
अक्सर दर्शन करने पहुंचते हैं यश
यश के लिए फिल्म रिलीज से पहले धर्मस्थल जाकर भगवान मंजूनाथ का आशीर्वाद लेना कोई नई बात नहीं है। वह अपनी फिल्मों की रिलीज से पहले अक्सर यहां दर्शन करने पहुंचते हैं। ‘टॉक्सिक’ से पहले भी उन्होंने इस परंपरा को जारी रखा। मीडिया से बात करते हुए यश ने बताया कि रिलीज के ठीक पहले मंदिर आने का मौका मिलना उनके लिए खुशी की बात है।
फैंस में 'टॉक्सिक' की एक्साइटमेंट
- बता दें कि ‘टॉक्सिक’ 26 अगस्त को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।
- फिल्म को लेकर फैंस के बीच काफी उत्साह है।
- इसकी प्रमोशन की शुरुआत बेंगलुरु में ट्रेलर लॉन्च से हुई थी।
- इसके बाद मुंबई में ऑडियो लॉन्च और हैदराबाद व चेन्नई में प्री-रिलीज इवेंट्स आयोजित किए गए।
- फिल्म की टीम अब मंगलवार को कोच्चि में भी एक खास इवेंट कर रही है।
फिल्म 'टॉक्सिक' में यश मुख्य भूमिका में हैं। उनके अलावा कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसी अभिनेत्रियां भी इसमें नजर आएंगी। यह फिल्म 26 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में यश का एक्शन अंदाज दर्शकों को देखने को मिलेगा।
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