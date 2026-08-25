‘टॉक्सिक’ की रिलीज से पहले यश ने लिया भगवान मंजूनाथ का आशीर्वाद, धर्मस्थल पहुंचे एक्टर; देखें तस्वीरें

यश की मच अवेटेड फिल्म टॉक्सिक 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। अब फिल्म के रिलीज से पहले यश भगवान मंजूनाथ के दर्शन करने पहुंचे।

फिल्म की रिलीज से पहले लिया आशीर्वाद

यश अपनी फिल्म ‘टॉक्सिक’ की रिलीज से एक दिन पहले आज धर्मस्थल पहुंचे। यहां उन्होंने श्री मंजूनाथ स्वामी मंदिर में भगवान मंजूनाथ के दर्शन किए और फिल्म की रिलीज से पहले उनका आशीर्वाद लिया।

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यश चेन्नई में 24 अगस्त को हुए फिल्म के प्री-रिलीज इवेंट में शामिल होने के बाद स्पेशल फ्लाइट से मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर फैंस ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद यश सड़क के रास्ते धर्मस्थल पहुंचे। इस दौरान फिल्म के प्रोड्यूसर वेंकट के नारायण भी उनके साथ थे। दोनों ने धर्मस्थल के धर्माधिकारी डॉ. डी. वीरेंद्र हेगड़े से भी मुलाकात की।

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