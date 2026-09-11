द पैराडाइज: क्या बिना ट्रेलर के रिलीज होगी फिल्म? अभिनेता नानी ने दी बड़ी अपडेट; पैन-इंडिया पर कही ये बात

साउथ के स्टार नानी अपकमिंग फिल्म 'द पैराडाइज' को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने इस फिल्म पर अपडेट देते हुए बताया है कि यह फिल्म बिना ट्रेलर के रिलीज होगी। हाल ही में एक प्रेस मीट में अभिनेता ने बताया कि हालांकि वह खुद एक अच्छा ट्रेलर रिलीज करना चाहते थे, मगर पूरी टीम ने मिलकर इसके खिलाफ फैसला किया। नानी ने फिल्म की कहानी के बारे में भी बात की है।

'द पैराडाइज' के ट्रेलर को लेकर क्या बोले नानी?

शुक्रवार को हुई प्रेस मीट के दौरान 42 साल के अभिनेता ने कहा, 'मुझे लगता है कि 'द पैराडाइज' का कोई ट्रेलर नहीं होगा।' उन्होंने आगे कहा, 'भले ही मुझे यह पसंद नहीं है और मैं सच में एक अच्छा ट्रेलर बनाना चाहता हूं, मगर पूरी टीम ने मिलकर यह फैसला किया है।' बातचीत के आखिर में नानी ने फिर से कहा कि 'द पैराडाइज' सच में बिना ट्रेलर के ही रिलीज होगी।