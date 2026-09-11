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सोलोमन पप्पैया: तमिल अभिनेता के निधन पर रजनीकांत और सीएम विजय ने जताया दुख; कहा- उनका जाना बड़ा नुकसान

Fri, 11 Sep 2026 07:09 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Fri, 11 Sep 2026 07:09 PM IST
सार

Solomon Pappaiah Passed Away: तमिल अभिनेता और विद्वान सोलोमन पप्पैया का निधन हो गया है। साउथ के कई कलाकारों जिनमें रजनीकांत, सीएम विजय और सेतुपति शामिल हैं, ने उनके निधन पर शोक जताया है।
 

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Tamil Actor Solomon Pappaiah dies at 90 Vijay Rajinikanth Sethupathi mourn loss of TV personality
सोलोमन पप्पैया, रजनीकांत - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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तमिल टेलीविजन पर्सनैलिटी सोलोमन पप्पैया का शुक्रवार को मदुरै में निधन हो गया। वह 90 वर्ष के थे। वह डिबेट शो 'पट्टिमंड्रम' को होस्ट करने के लिए मशहूर थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय, रजनीकांत और विजय सेतुपति जैसी फिल्मी हस्तियों ने उनके निधन पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस विद्वान को श्रद्धांजलि दी है।
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क्या बोले सीएम विजय?
अभिनेता और सीएम विजय ने एक्स पर सोलोमन की एक तस्वीर पोस्ट की और उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, 'तमिल विद्वान प्रोफेसर सोलोमन पप्पैया के निधन की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख और पीड़ा हुई है। उन्होंने मंचों के जरिए दुनिया को तमिल की महानता और तमिल लोगों की जीवनशैली से परिचित कराया।'

उन्होंने आगे कहा, 'वह हास्य से भरे अपने भाषणों, तमिल पर अपनी गहरी पकड़ और सामाजिक विचारों को सरल तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए मशहूर थे। उन्होंने मंचों को केवल मनोरंजन के कार्यक्रमों से बदलकर सोचने पर मजबूर करने वाले प्लेटफॉर्म में बदल दिया। उनका जाना तमिल भाषी दुनिया के लिए एक अपूरणीय क्षति है।'

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रजनीकांत ने जताया दुख
रजनीकांत ने एक्स पर लिखा, 'मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि महान तमिल विद्वान प्रोफेसर सोलोमन पप्पैया की आत्मा को शांति मिले, जिन्होंने साहित्यिक मंच को पढ़े-लिखे लोगों के दायरे से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाया।'

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गम में डूबे विजय सेतुपति
साउथ के कलाकार विजय सेतुपति ने लिखा, 'तमिल मंच का एक सुनहरा दौर खत्म हो गया है। श्री सोलोमन पप्पैया का निधन हो गया है। उन्होंने तमिल को सरल और सुंदर ढंग से बोलकर और समझाकर मंच को घर-घर तक पहुंचाया। उनका जाना तमिल और तमिल लोगों के लिए एक बड़ी क्षति है। उनके शब्द हमेशा तमिल में जीवित रहेंगे। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं।'

प्रभु देवा ने जताया शोक
प्रभु देवा ने लिखा, 'सोलोमन पप्पैया सर के निधन से बहुत दुख हुआ। वह तमिल की एक महान आवाज थे, जो हमेशा याद किए जाएंगे।' 

कौन हैं सोलोमन पप्पैया?
  • शुक्रवार को मदुरै में बीमारी के कारण सोलोमन पप्पैया का निधन हो गया।
  • सोलोमन का एक लंबा एकेडमिक करियर भी रहा।
  • उन्होंने मदुरै के 'द अमेरिकन कॉलेज' में तीन दशकों से ज्यादा समय तक तमिल प्रोफेसर के तौर पर काम किया।
  • वह यादगार कैमियो रोल के जरिए तमिल सिनेमा के दर्शकों के बीच भी जाने-पहचाने चेहरे थे।
  • उनकी फिल्मों में 'मुधलवन', 'बॉयज' और 'शिवाजी: द बॉस' शामिल थीं।
  • साहित्य में उनके योगदान के लिए सोलोमन को 2000 में 'कलईमामणि' अवॉर्ड मिला। 
  • 2021 में उन्हें भारत के नागरिक सम्मान 'पद्म श्री' से सम्मानित किया गया।
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