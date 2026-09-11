सोलोमन पप्पैया: तमिल अभिनेता के निधन पर रजनीकांत और सीएम विजय ने जताया दुख; कहा- उनका जाना बड़ा नुकसान

अभिनेता और सीएम विजय ने एक्स पर सोलोमन की एक तस्वीर पोस्ट की और उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, 'तमिल विद्वान प्रोफेसर सोलोमन पप्पैया के निधन की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख और पीड़ा हुई है। उन्होंने मंचों के जरिए दुनिया को तमिल की महानता और तमिल लोगों की जीवनशैली से परिचित कराया।'उन्होंने आगे कहा, 'वह हास्य से भरे अपने भाषणों, तमिल पर अपनी गहरी पकड़ और सामाजिक विचारों को सरल तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए मशहूर थे। उन्होंने मंचों को केवल मनोरंजन के कार्यक्रमों से बदलकर सोचने पर मजबूर करने वाले प्लेटफॉर्म में बदल दिया। उनका जाना तमिल भाषी दुनिया के लिए एक अपूरणीय क्षति है।'