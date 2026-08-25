टॉक्सिक: एडवांस बुकिंग में ‘टॉक्सिक’ का तूफान, पहले दिन यश की फिल्म को मिलेगी बंपर ओपनिंग; कमाएगी इतने करोड़

तमिलनाडु में अभी और बढ़ सकती है बुकिंग

महाराष्ट्र से 'टॉक्सिक' ने ब्लॉक सीटों समेत करीब 3.96 करोड़ रुपये की एडवांस कमाई की है। गुजरात में यह आंकड़ा 2.85 करोड़ रुपये है। दिल्ली में फिल्म 2.67 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुकी है, जबकि तमिलनाडु में करीब 2 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग हुई है।

ओडिशा में भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। यहां एडवांस बुकिंग से करीब 1.56 करोड़ रुपये की कमाई हुई है। तमिलनाडु का आंकड़ा भी काफी दिलचस्प है। यहां फिल्म ने 1,455 शो से करीब 2 करोड़ रुपये की एडवांस कमाई की है, लेकिन रियल ऑक्यूपेंसी अभी सिर्फ 12 फीसदी है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में यहां बुकिंग में और तेजी देखने को मिल सकती है।