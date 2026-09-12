अजित कुमार: लंदन पहुंचे सीएम विजय ने रेसर को लगाया गले, राधिका-तृषा की सेल्फी पर मचा हंगामा; जानें पूरा मामला

आपको बता दें कि विजय और त्रिशा ने पहली बार धरणी की 2004 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'घिल्ली' में साथ काम किया था।बाद में उन्होंने 'तिरुपाची', 'आथी', 'कुरुवि' और 'लियो' में साथ काम किया और तमिल सिनेमा की सबसे लोकप्रिय ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में से एक बन गए।उनकी दोस्ती और साथ में सार्वजनिक रूप से दिखने के कारण अक्सर उनके रिश्ते को लेकर अटकलें लगाई जाती रही हैं, हालांकि किसी भी अफवाहों की पुष्टि नहीं की है।यह अटकलें तब और तेज हो गईं जब विजय की पत्नी संगीता सोर्नालिंगम ने शादी के 26 साल बाद तलाक की अर्जी दायर की।उन्होंने एक अभिनेत्री के साथ विजय के कथित रिश्ते का हवाला दिया था। बाद में उन्होंने यह अर्जी वापस ले ली।इसके बाद विजय और तृषा को चेन्नई में एक शादी के रिसेप्शन में साथ देखा गया।