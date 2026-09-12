अजित कुमार: लंदन पहुंचे सीएम विजय ने रेसर को लगाया गले, राधिका-तृषा की सेल्फी पर मचा हंगामा; जानें पूरा मामला
Trisha Krishnan: तमिलनाडु के सीएम विजय ले मैन्स कप को हरी झंडी दिखाने के लिए यूनाइटेड किंगडम पहुंचे हैं। इस रेस में अभिनेता और रेसर अजित कुमार ने हिस्सा लिया है। लंदन से राधिका ने तृषा के साथ सेल्फी शेयर की है, जिससे फैंस की धड़कनें बढ़ गई हैं। विजय और तृषा के रिश्ते को लेकर अटकलें लगती रही हैं।
विस्तार
BIG BREAKING:— Actor Vijay Team (@ActorVijayTeam) September 12, 2026
CM Vijay met and hugged Ajith Kumar. pic.twitter.com/nlxYBvmPcP
राधिका ने तृषा के साथ शेयर की सेल्फी
इस बीच अभिनेत्री राधिका सरथकुमार और त्रिषा कृष्णन ने लंदन से एक सेल्फी शेयर करके फैंस को चौंका दिया है। यह सेल्फी तब शेयर की गई जब अजित कुमार यूनाइटेड किंगडम में अपनी रेसिंग के लिए तैयारी कर रहे थे। राधिका ने इस पोस्ट के जरिए रेस से पहले अजित को शुभकामनाएं दीं।
इससे पहले राधिका ने त्रिषा के साथ एक सेल्फी शेयर की और रेस से पहले अजित को शुभकामनाएं दीं। दोनों लंदन में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'लंदन में खूबसूरत त्रिशा से मुलाकात हुई! हमारे अपने अजित कुमार को इस वीकेंड ट्रैक पर उतरने के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं। अजित को जुनून, समर्पण और फोकस के साथ आगे बढ़ते हुए देखना बहुत अच्छा लगा। वह एक अचीवर हैं और हमेशा की तरह विनम्र और हैंडसम हैं। हमारे लिए एक बड़ी प्रेरणा हैं।'
ரேஸர் அஜித்குமார் சில்வர் ஸ்டோன் வந்துட்டாரு. pic.twitter.com/TaA22ovlZM— Sai Jegadheesh (@saijegadheeshh) September 12, 2026
इससे पहले आयोजकों ने एक आधिकारिक पोस्ट में लिखा, 'इस वीकेंड सिल्वरस्टोन में एक खास मेहमान हरी झंडी दिखाएंगे! सी. जोसेफ विजय। भारतीय अभिनेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री यूके में हमारे भारतीय ड्राइवरों का समर्थन करने और 44-कार ग्रिड के सामने आधिकारिक तौर पर सिल्वरस्टोन राउंड शुरू करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। हम इस शनिवार को रेसिंग शुरू करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं!'
अजित ने कहा कि सिल्वरस्टोन में विजय की मौजूदगी तमिलनाडु और भारत में खेलों को बढ़ावा देने की व्यापक रुचि का हिस्सा है। विजय की यात्रा के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'सी. जोसेफ अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर सिल्वरस्टोन में हमसे मिलने आ रहे हैं। हम पिछले 34 वर्षों से फिल्म उद्योग में सहकर्मी रहे हैं। मैं उन्हें लेकर बहुत खुश हूं। वह अब मुख्यमंत्री-निर्वाचित हैं।'
आपको बता दें कि विजय और त्रिशा ने पहली बार धरणी की 2004 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'घिल्ली' में साथ काम किया था।
बाद में उन्होंने 'तिरुपाची', 'आथी', 'कुरुवि' और 'लियो' में साथ काम किया और तमिल सिनेमा की सबसे लोकप्रिय ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में से एक बन गए।
उनकी दोस्ती और साथ में सार्वजनिक रूप से दिखने के कारण अक्सर उनके रिश्ते को लेकर अटकलें लगाई जाती रही हैं, हालांकि किसी भी अफवाहों की पुष्टि नहीं की है।
यह अटकलें तब और तेज हो गईं जब विजय की पत्नी संगीता सोर्नालिंगम ने शादी के 26 साल बाद तलाक की अर्जी दायर की।
उन्होंने एक अभिनेत्री के साथ विजय के कथित रिश्ते का हवाला दिया था। बाद में उन्होंने यह अर्जी वापस ले ली।
इसके बाद विजय और तृषा को चेन्नई में एक शादी के रिसेप्शन में साथ देखा गया।