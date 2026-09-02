तृषा की अगली फिल्म में साथ होंगी राधिका सरतकुमार और अपर्णा बालमुरली, लंदन में शुरू हुई इस फिल्म की शूटिंग

तृषा कृष्णन, राधिका सरतकुमार और अपर्णा बालमुरली लंदन में एक नई साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म की शूटिंग में जुट गई हैं। जानिए फिल्म की कहानी और रिलीज डेट को लेकर पूरी जानकारी।

महिलाओं पर आधारित होगी पूरी कहानी

फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इसकी कहानी पूरी तरह महिलाओं के इर्द-गिर्द होगी। इसमें तृषा, राधिका और अपर्णा अलग-अलग पीढ़ियों की तीन शानदार एक्ट्रेसेस के तौर पर नजर आएंगी।

विज्ञापन

फिल्म की शूटिंग लंदन में हो रही है। बताया जा रहा है कि फिल्म में सिर्फ डर और हॉरर दिखाने के बजाय साइकोलॉजिकल टेंशन, रहस्य और माहौल पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।

विज्ञापन

विज्ञापन

यानी दर्शकों को फिल्म में पारंपरिक हॉरर के साथ-साथ रहस्य और मानसिक तनाव का भी अनुभव देखने को मिलेगा।