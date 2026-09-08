द पैराडाइज: क्या फिर टली नानी की अगली फिल्म? मेकर्स ने लगाया अटकलों पर विराम; जारी किए नए पोस्टर्स

साउथ अभिनेता नानी की फिल्म ‘द पैराडाइज’ का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म की रिलीज डेट की अधिकारिक पुष्टी मेकर्स ने कर दी है। इसके साथ ही फिल्म का दमदार पोस्टर भी रिलीज किया है।

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क्या खास है पोस्टर में?

फिल्म ‘द पैराडाइज’ के जारी किये गए पोस्टर में नानी जदल के अवतार में दिखाया गया है। इस पोस्टर में नानी के कंधों पर राइफल टिकी हुई है। वहीं पीछे से धुएं और शोलों के बीच वह खड़े नजर आ रहे हैं। एक्टर के इस नए अवतार में वह काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। दूसरे पोस्टर में नानी बीच में बैठे हुए हैं और उनके आस-पास बच्चे और डॉग्स बैठे हुए हैं। बैकग्राउंड से यह किसी गांव का सेट लग रहा है।