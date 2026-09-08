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द पैराडाइज: क्या फिर टली नानी की अगली फिल्म? मेकर्स ने लगाया अटकलों पर विराम; जारी किए नए पोस्टर्स

Tue, 08 Sep 2026 12:08 PM IST
गोधूलि श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Tue, 08 Sep 2026 12:08 PM IST
सार

The Paradise Poster Released: फिल्म ‘द पैराडाइज’ की रिलीज डेट स्थगित होने की खबरें कुछ दिनों से चल रही थी। मगर अब मेकर्स ने फिल्म के नए पोस्टर के साथ रिलीज डेट की दोबारा घोषणा की है।

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फिल्म 'द पैराडाइज' में नानी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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साउथ अभिनेता नानी की फिल्म ‘द पैराडाइज’ का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म की रिलीज डेट की अधिकारिक पुष्टी मेकर्स ने कर दी है। इसके साथ ही फिल्म का दमदार पोस्टर भी रिलीज किया है। 

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क्या खास है पोस्टर में? 
फिल्म ‘द पैराडाइज’ के जारी किये गए पोस्टर में नानी जदल के अवतार में दिखाया गया है। इस पोस्टर में नानी के कंधों पर राइफल टिकी हुई है। वहीं पीछे से धुएं और शोलों के बीच वह खड़े नजर आ रहे हैं। एक्टर के इस नए अवतार में वह काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। दूसरे पोस्टर में नानी बीच में बैठे हुए हैं और उनके आस-पास बच्चे और डॉग्स बैठे हुए हैं। बैकग्राउंड से यह किसी गांव का सेट लग रहा है।

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फिल्म 'द पैराडाइज' में नानी - फोटो : इंस्टाग्राम-@theparadise

फिल्म ‘द पैराडाइज’ के बारे में

फिल्म ‘द पैराडाइज’ साउथ सिनेमा की बहुप्रतिक्षित फिल्म है। फिल्म में नानी का किरदार काफी दमदार दिखाया गया है। इसमें एक्शन, ड्रामा और थ्रिल सबकुछ दिखाई दे रहा है। हाल ही में फिल्म का गाना ‘येशा नागुला’ भी मेकर्स ने रिलीज किया था। इस गाने में कीर्ती सुरेश और नानी डांस साथ थिरकते नजर आ रहे थे।

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फिल्म 'द पैराडाइज' में नानी - फोटो : इंस्टाग्राम- @theparadisemovie

कब रिलीज होगी ‘द पैराडाइज’?

‘द पैराडाइज’ श्रीकांत ओडेला की एक और महत्वाकांक्षी फिल्म है। एसएलवी सिनेमाज के बैनर तले बनी ‘द पैराडाइज’ 24 सितंबर 2026 को बड़े पैमाने पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, स्पेनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम कुल आठ भाषाओं में आएगी। फिल्म की कास्ट में कई दिग्गज अभिनेता नजर आएंगे।

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