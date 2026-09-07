एन ऑर्डिनरी मैन: ब्रेकअप के बाद फिर साथ आए रवि मोहन और केनिशा, क्या फिल्म में करेंगे साथ काम? जानिए मामला

रवि मोहन की फिल्म में केनिशा होंगी कंपोजर

रवि मोहन की आगामी फिल्म 'एन ऑर्डिनरी मैन' में केनिशा फ्रांसिस बतौर कंपोजर काम करने वाली हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रवि मोहन ने केनिशा का फिल्म में स्वागत करते हुए यह जानकारी दी है।

रवि मोहन स्टूडियो के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट साझा किया है। दोनों के साथ काम करने की खबर ने इसलिए और जोर कपड़ा है, क्योंकि रवि मोहन और केनिशा के अलग होने की घोषणा के कुछ महीनों बाद ही यह खबर आई है।

बता दें कि 'एन ऑर्डिनरी मैन' के जरिए रवि मोहन बतौर निर्देशक डेब्यू कर रहे हैं।