पवन कल्याण जन्मदिन: रीमेक फिल्मों से बदली पवन कल्याण की किस्मत, जानें ऐसी 10 फिल्मों के बारे में

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार पवन कल्याण आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। पवन कल्याण सिर्फ अपनी शानदार एक्टिंग और जबरदस्त फैन फॉलोइंग के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी फिल्मों को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं। उन्होंने अपने करियर में कई ऐसी फिल्मों में काम किया है, जो हिंदी फिल्मों से प्रेरित या उनके रीमेक रही हैं।

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