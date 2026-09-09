रणबाली टीजर: राजा के किरदार में विजय देवरकोंडा ने दिखाया दम, पत्नी बनीं रश्मिका मंदाना ने निभाया साथ

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साउथ के बेहतरीन अभिनेता विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्म 'रणबाली' का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म में विजय देवरकोंडा 'रणबाली' के मुख्य किरदार में हैं। वहीं रश्मिका मंदाना उनकी पत्नी 'जयम्मा' के किरदार में हैं। यह फिल्म एक ऐतिहासिक कहानी पर आधारित है।

टीजर में क्या है?

लगभग ढाई मिनट के टीजर में दिखाया गया है कि 19वीं सदी में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीयों पर अत्याचार होता है। उसी दौर में एक योद्धा जन्म लेता है, जो अंग्रेजों के अत्याचार के परशान होकर हथियार उठा लेता है। 'रणबाली' के किरदार में विजय देवरकोंडा अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं।

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टीजर में दिखी रश्मिका की झलक

टीजर में विजय देवरकोंडा बहुत ही खतरनाक रोल में दिखे हैं। वह जबरदस्त एक्शन मोड में नजर आए हैं। वह कभी खंजर से तो कभी बंदूक से अंग्रेजों को निशाना बनाते हैं। टीजर में रश्मिका मंदाना की भी झलक दिखी है। इसमें अंग्रेजों का किरदार निभाने वाले कलाकारों ने अच्छा काम किया है।

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कब रिलीज होगी 'रणबाली'? विजय देवरकोंडा की इस बिग-बजट फिल्म के मेकर्स ने हाल ही में नया पोस्टर जारी किया था। इसके साथ इसकी रिलीज डेट का भी एलान किया था।

‘रणबाली’ दुनियाभर के सिनेमाघरों में 16 अक्तूबर 2026 को रिलीज होगी।

'रणबाली' की कहानी अच्छाई की बुराई पर जीत के जज्बे को दिखाती है।

ऐसे में मेकर्स ने फिल्म की रिलीज के लिए दशहरे के खास और शुभ मौके को चुना है।