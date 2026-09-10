बॉक्स ऑफिस: वर्किंग डे में भी डबल डिजिट में कमा रही ‘मिर्जापुर- द मूवी’, ‘हनुमान अंश’ का जलवा अब भी बरकरार
Box Office Collection: फिल्म ‘मिर्जापुर: द मूवी’ बॉक्स ऑफिस पर काफी मुनाफा कमा रही है। वहीं ‘हनुमान अंश’ की कमाई अपनी रिलीज से कई दिनों के बाद भी जारी है। जानें कितना है इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन?
विस्तार
कितनी हुई फिल्म हनुमान अंश की कमाई?
फिल्म 'हनुमान अंश' को रिलीज हुए को एक महीने से ज्यादा हो चुका है। मगर फिल्म अब भी दर्शकों को सिनेमाघरों में दर्शकों को लुभा रही है। हालांकि फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' की रिलीज से फिल्म की कमाई को कुछ असर पड़ा है।
- फिल्म ने 31वें दिन 22 करोड़ रुपये का करोबार किया था।
- अपनी रिलीज से 32 वें दिन 10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।
- फिल्म 'हनुमान अंश' ने 33 वें दिन 10.75 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
- वहीं 34वें दिन फिल्म ने 10.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।
- फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर कुल 153.13 करोड़ करोड़ का कलेक्शन किया है।
‘मिर्जापुर: द मूवी’ का कलेक्शन
फिल्म ‘मिर्जापुर: द मूवी’ सिनेमाघरों दर्शकों को खूब लुभा रही है। फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु मुख्य किरदारों में हैं।
- फिल्म ने अपने ओपनिंग डे में 25.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।
- वहीं दूसरे दिन फिल्म ने फिल्म ने 32 करोड़ रुपये कमाए थे।
- तीसरे दिन फिल्म की कमाई का ग्राफ बढ़ा और 36 करोड़ रुपये कमाए।
- चौथे दिन फिल्म ने 16 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।
- अपनी रिलीज से पांचवे दिन फिल्म ने 15.60 करोड़ रुपये की कमाई की।
- छठे दिन फिल्म ने 12.30 करोड़ रुपये की कमाई की।
- फिल्म ‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने अब तक बॉक्स ऑफिस में खबर लिखे जाने तक 137.65 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है।