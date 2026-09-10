फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   film mirzapur the movie box office collection day 6 and hanuman ansh box office collection day 34

बॉक्स ऑफिस: वर्किंग डे में भी डबल डिजिट में कमा रही ‘मिर्जापुर- द मूवी’, ‘हनुमान अंश’ का जलवा अब भी बरकरार

Thu, 10 Sep 2026 08:02 AM IST
गोधूलि श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Thu, 10 Sep 2026 08:02 AM IST
सार

Box Office Collection: फिल्म ‘मिर्जापुर: द मूवी’ बॉक्स ऑफिस पर काफी मुनाफा कमा रही है। वहीं ‘हनुमान अंश’ की कमाई अपनी रिलीज से कई दिनों के बाद भी जारी है। जानें कितना है इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन?

विज्ञापन
film mirzapur the movie box office collection day 6 and hanuman ansh box office collection day 34
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

फिल्म ‘मिर्जापुर द मूवी’ बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई कर रही है। अपनी रिलीज से चार दिनों में ही फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली थी। दूसरी तरफ बॉक्स ऑफिस पर ‘हनुमान अंश’ की कमाई का संतुलन भी बना हुआ है।
विज्ञापन

film mirzapur the movie box office collection day 6 and hanuman ansh box office collection day 34
बाबा नीम करौरी के जीवन पर बनी फिल्म ‘हनुमान अंश’ - फोटो : सोशल मीडिया

कितनी हुई फिल्म हनुमान अंश की कमाई?

फिल्म 'हनुमान अंश' को रिलीज हुए को एक महीने से ज्यादा हो चुका है। मगर फिल्म अब भी दर्शकों को सिनेमाघरों में दर्शकों को लुभा रही है। हालांकि फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' की रिलीज से फिल्म की कमाई को कुछ असर पड़ा है। 

  • फिल्म ने 31वें दिन 22 करोड़ रुपये का करोबार किया था। 
  • अपनी रिलीज से 32 वें दिन 10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। 
  • फिल्म 'हनुमान अंश' ने 33 वें दिन 10.75 करोड़ रुपये की कमाई की थी। 
  • वहीं 34वें दिन फिल्म ने 10.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। 
  • फिल्म ने  अब तक बॉक्स ऑफिस पर कुल 153.13 करोड़ करोड़ का कलेक्शन किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

film mirzapur the movie box office collection day 6 and hanuman ansh box office collection day 34
मिर्जापुर द मूवी की नई स्टारकास्ट - फोटो : X

 ‘मिर्जापुर: द मूवी’ का कलेक्शन 

फिल्म  ‘मिर्जापुर: द मूवी’ सिनेमाघरों दर्शकों को खूब लुभा रही है। फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु मुख्य किरदारों में हैं।

  • फिल्म ने अपने ओपनिंग डे में 25.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। 
  • वहीं दूसरे दिन फिल्म ने फिल्म ने  32 करोड़ रुपये कमाए थे। 
  • तीसरे दिन फिल्म की कमाई का ग्राफ बढ़ा और 36 करोड़ रुपये कमाए।
  • चौथे दिन फिल्म ने 16 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। 
  • अपनी रिलीज से पांचवे दिन फिल्म ने 15.60 करोड़ रुपये की कमाई की।
  • छठे दिन फिल्म ने 12.30 करोड़ रुपये की कमाई की। 
  •  फिल्म  ‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने अब तक बॉक्स ऑफिस में खबर लिखे जाने तक 137.65 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Entertainment news in Hindi related to bollywood, television, hollywood, movie reviews, etc. Stay updated with us for all breaking news from Entertainment and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed