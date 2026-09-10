बॉक्स ऑफिस: वर्किंग डे में भी डबल डिजिट में कमा रही ‘मिर्जापुर- द मूवी’, ‘हनुमान अंश’ का जलवा अब भी बरकरार

कितनी हुई फिल्म हनुमान अंश की कमाई?



फिल्म 'हनुमान अंश' को रिलीज हुए को एक महीने से ज्यादा हो चुका है। मगर फिल्म अब भी दर्शकों को सिनेमाघरों में दर्शकों को लुभा रही है। हालांकि फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' की रिलीज से फिल्म की कमाई को कुछ असर पड़ा है।

फिल्म ने 31वें दिन 22 करोड़ रुपये का करोबार किया था।

अपनी रिलीज से 32 वें दिन 10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

फिल्म 'हनुमान अंश' ने 33 वें दिन 10.75 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

वहीं 34वें दिन फिल्म ने 10.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर कुल 153.13 करोड़ करोड़ का कलेक्शन किया है।