टॉक्सिक बॉक्स ऑफिस: दूसरे हफ्ते में ही धीमी पड़ी यश की फिल्म, 14वें दिन महज लाखों में की कमाई; जानें कलेक्शन

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दूसरे हफ्ते में ही लाखों में पहुंची फिल्म

फिल्म ने रिलीज के 14वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को भारत में करीब 73 लाख रुपये का कलेक्शन किया। जो कि पहले हफ्ते से काफी कम है। बता दें कि फिल्म का बजट 500-600 करोड़ का है। ऐसे में दूसरे हफ्ते में ही फिल्म का कलेक्शन लाखों में आ गया है। बड़ी स्टारकास्ट के बावजूद फिल्म अब मिर्जापुर द मूवी और हनुमान अंश के सामने दब के रह गई है।

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भारी बजट में बनी यश की मच अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' 26 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। फिल्म ने आते ही पहले दिन धमाकेदार शुरुआत की, लेकिन इसके बाद दूसरे ही हफ्ते में फिल्म की कमाई लाखों में पहुंच गई है। जानिए फिल्म ने मंगलवार को कितना कलेक्शन किया है।