टॉक्सिक बॉक्स ऑफिस: दूसरे हफ्ते में ही धीमी पड़ी यश की फिल्म, 14वें दिन महज लाखों में की कमाई; जानें कलेक्शन
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Wed, 09 Sep 2026 11:56 AM IST
सार
Toxic Box Office Collection Day 14: यश, कियारा आडवाणी और तारा सुतारिया स्टारर 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' की कमाई में अब लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। जानिए फिल्म ने कल मंगलवार को कितनी कमाई की है।
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विस्तार
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भारी बजट में बनी यश की मच अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' 26 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। फिल्म ने आते ही पहले दिन धमाकेदार शुरुआत की, लेकिन इसके बाद दूसरे ही हफ्ते में फिल्म की कमाई लाखों में पहुंच गई है। जानिए फिल्म ने मंगलवार को कितना कलेक्शन किया है।
दूसरे हफ्ते में ही लाखों में पहुंची फिल्म
फिल्म ने रिलीज के 14वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को भारत में करीब 73 लाख रुपये का कलेक्शन किया। जो कि पहले हफ्ते से काफी कम है। बता दें कि फिल्म का बजट 500-600 करोड़ का है। ऐसे में दूसरे हफ्ते में ही फिल्म का कलेक्शन लाखों में आ गया है। बड़ी स्टारकास्ट के बावजूद फिल्म अब मिर्जापुर द मूवी और हनुमान अंश के सामने दब के रह गई है।
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दूसरे हफ्ते में ही लाखों में पहुंची फिल्म
फिल्म ने रिलीज के 14वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को भारत में करीब 73 लाख रुपये का कलेक्शन किया। जो कि पहले हफ्ते से काफी कम है। बता दें कि फिल्म का बजट 500-600 करोड़ का है। ऐसे में दूसरे हफ्ते में ही फिल्म का कलेक्शन लाखों में आ गया है। बड़ी स्टारकास्ट के बावजूद फिल्म अब मिर्जापुर द मूवी और हनुमान अंश के सामने दब के रह गई है।
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अच्छी शुरुआत के बाद गिरी कमाई
- फिल्म ने शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था और पहले ही हफ्ते में भारत में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था।
- पहले दिन फिल्म ने करीब 101.10 करोड़ रुपये नेट की कमाई की थी।
- हालांकि, दूसरे हफ्ते में फिल्म की रफ्तार काफी धीमी हो गई है।
- 14 दिनों के बाद 'टॉक्सिक' का भारत में ग्रॉस कलेक्शन करीब 295 करोड़ रुपये बताया गया है।
- दुनियाभर में फिल्म की कमाई 338 करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंच गई है।
फिल्म 'टॉक्सिक' के बारे में
फिल्म में यश के साथ कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है। फिल्म में यश एक्शन पैक अवतार में नजर आते हैं।
ये भी पढ़ें- बॉक्स ऑफिस: 'मिर्जापुर द मूवी' का भौकाल जारी, 150 करोड़ के पास 'हनुमान अंश'; जानें बाकी फिल्मों का हाल
फिल्म में यश के साथ कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है। फिल्म में यश एक्शन पैक अवतार में नजर आते हैं।
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