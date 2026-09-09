शिवा राजकुमार: एक्टर ने क्यों जनता से मांगी माफी? हिंदी भाषा को लेकर दिया था बड़ा बयान, जमकर हुई थी ट्रोलिंग

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सोमवार को ‘ओरिजिनल मॉन्स्टर’ के एक फिल्म इवेंट में मीडिया से बात करते हुए शिवा राजकुमार ने कहा, 'मैंने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा कहा था। यह भाषाओं में से एक है। हमारी भाषा कन्नड़ हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं पता, मैं भारत की भाषाओं में से एक को लेकर कन्फ्यूज हो गया था। मैं माफी मांगता हूं, मुझे नहीं पता था। उनकी भाषा हिंदी है और हमारी भाषा कन्नड़ है। उनकी भाषा उनके लिए महत्वपूर्ण है और इसी तरह हमारी भाषा हमारे लिए महत्वपूर्ण है।'यह सफाई उनके उस बयान के कुछ समय बाद आई है, जो उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म 'ओरिजिनल मॉन्स्टर’ के टाइटल लॉन्च इवेंट में दिया था। पैन-इंडिया फिल्म के लिए हिंदी डायलॉग बोलने को लेकर सवाल पूछे जाने पर शिवा राजकुमार ने कहा था, 'क्यों? हिंदी मेरी दूसरी भाषा है। मैं हिंदी बोल सकता हूं। आपको क्या लगा? यह आसान भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है। हम इसे कैसे नहीं जानेंगे? हम जानते हैं।'