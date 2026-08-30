टॉक्सिक: किच्चा सुदीप के बाद इस अभिनेता ने किया यश और 'टॉक्सिक' का समर्थन; कहानी और किरदार को लेकर कही ये बात

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ऋषभ शेट्टी ने की यश की तारीफ

नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले कन्नड़ अभिनेता ऋषभ शेट्टी ने फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर यश की तारीफ की है। उन्होंने 'टॉक्सिक' को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी है। ऋषभ ने लिखा 'एक कलाकार के तौर पर जब आप कोई किरदार निभाते हैं, तो आप उसे दिल से जीवंत करने की कोशिश करते हैं। यहां मैं सचमुच उस भरोसे से प्रभावित हूं जिसके साथ एक ताकतवर आदमी के संघर्ष को दिखाया गया है।'

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जब से फिल्म 'टॉक्सिक' सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, तब से इस फिल्म पर मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी वैसी धूम नहीं मचा पा रही है जैसी उम्मीद थी। कुछ लोग फिल्म की कई वजहों से आलोचना कर रहे हैं, तो वहीं कई लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। हाल ही में कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप ने फिल्म और यश का समर्थन किया था। अब यश के समर्थन में एक और कन्नड़ अभिनेता आए हैं।