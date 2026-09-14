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फौजी: क्या अपनी फिल्मों में खुद स्टंट करते हैं प्रभास? स्टंट मास्टर्स ने किया खुलासा; ट्रोलर्स पर कही ये बात

Mon, 14 Sep 2026 08:17 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Mon, 14 Sep 2026 08:17 PM IST
सार

Prabhas: साउथ सुपरस्टार प्रभास ने अपनी फिल्मों में एक्शन और दमदार किरदारों से खास पहचान बनाई है। हाल ही में कुछ दर्शकों ने उन्हें स्टंट डबल का इस्तेमाल करने पर ट्रोल किया था। अब इसी मामले पर फौजी के स्टंट मास्टर्स ने बड़ा खुलासा किया है।  

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Prabhas Performs His Own Stunts Fauzi Stunt Masters Ram Lakshman Reveal The Truth After The Raja Saab Criticis
प्रभास - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई

विस्तार
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फिल्म 'द राजा साब' की रिलीज के बाद कुछ दर्शकों को लगा कि उनके कई एक्शन सीन्स में बॉडी डबल का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद यह सवाल उठने लगा कि क्या प्रभास मुश्किल और जोखिम भरे एक्शन सीन्स करने से बचते हैं।
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क्या खुद स्टंट करते हैं प्रभास? 
अब दिग्गज स्टंट मास्टर्स राम और लक्ष्मण ने इस मामले पर सफाई दी है। स्टंट मास्टर्स के मुताबिक, जब भी प्रभास के एक्शन सीन्स की शूटिंग होती है, वह सेट पर पहुंचते हैं और शारीरिक रूप से मुश्किल काम करने के लिए भी तैयार रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोग अक्सर सेट पर असल में क्या होता है, यह जाने बिना ऐसी बातें करते हैं।
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ग्रेट आंध्रा से बातचीत में राम और लक्ष्मण ने बताया कि लोग बिना पूरी स्थिति जाने ऐसी बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि जिन प्रोजेक्ट्स में उन्होंने प्रभास के साथ काम किया है, उनमें अभिनेता सेट पर आकर खुशी से काम करते रहे हैं। उन्होंने लंबे समय तक सेट पर रहकर अपनी शूटिंग पूरी की है और अपना काम किया है।
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फिल्म 'द राजा साब' में प्रभास - फोटो : इंस्टाग्राम@actorprabhas
हर अभिनेता की तुलना करना सही नहीं
स्टंट मास्टर्स ने आगे बताया कि आज के समय में फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन है। तेलुगु सिनेमा अब पैन इंडिया स्तर तक पहुंच चुका है और हर उम्र के कलाकार खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

कुछ कलाकार ऐसे जोखिम कम कर सकते हैं, जिन्हें वे सुरक्षित तरीके से नहीं कर सकते, जबकि कुछ कलाकार मुश्किल काम करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे में हर अभिनेता की तुलना करना सही नहीं है। हर कलाकार अपनी उम्र और क्षमता के हिसाब से काम करता है।

Prabhas Performs His Own Stunts Fauzi Stunt Masters Ram Lakshman Reveal The Truth After The Raja Saab Criticis
प्रभास - फोटो : एक्स
क्यों हुई थी प्रभास की ट्रोलिंग? 
'द राजा साब' की रिलीज के बाद जब प्रभास के एक्शन सीन्स की आलोचना हुई थी, तब एक पार्कौर एथलीट ने सेट से एक बिहाइंड द सीन वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में कहानी का एक अलग पहलू देखने को मिला था। वीडियो में प्रभास को एक फाइट सीक्वेंस की शूटिंग करते हुए देखा गया था।

वीडियो में प्रभास एक्शन सीन की तैयारी से पहले अपना मेकअप करवाते नजर आए। इसके बाद वे शूटिंग के लिए तैयार होते हैं। हालांकि, वीडियो में कुछ सीन्स के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल भी दिखाई दिया था।

 

 

 

 

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Prabhas Performs His Own Stunts Fauzi Stunt Masters Ram Lakshman Reveal The Truth After The Raja Saab Criticis
फिल्म फौजी - फोटो : इंस्टाग्राम
इस फिल्म में नजर आएंगे प्रभास
  • बता दें कि प्रभास अब फिल्म 'फौजी' में नजर आएंगे।
  • फिल्म में उनके साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार और जरीना वहाब भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।
  • फिल्म 3 दिसंबर को रिलीज होने वाली है।

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