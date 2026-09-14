फौजी: क्या अपनी फिल्मों में खुद स्टंट करते हैं प्रभास? स्टंट मास्टर्स ने किया खुलासा; ट्रोलर्स पर कही ये बात

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अब दिग्गज स्टंट मास्टर्स राम और लक्ष्मण ने इस मामले पर सफाई दी है। स्टंट मास्टर्स के मुताबिक, जब भी प्रभास के एक्शन सीन्स की शूटिंग होती है, वह सेट पर पहुंचते हैं और शारीरिक रूप से मुश्किल काम करने के लिए भी तैयार रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोग अक्सर सेट पर असल में क्या होता है, यह जाने बिना ऐसी बातें करते हैं।ग्रेट आंध्रा से बातचीत में राम और लक्ष्मण ने बताया कि लोग बिना पूरी स्थिति जाने ऐसी बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि जिन प्रोजेक्ट्स में उन्होंने प्रभास के साथ काम किया है, उनमें अभिनेता सेट पर आकर खुशी से काम करते रहे हैं। उन्होंने लंबे समय तक सेट पर रहकर अपनी शूटिंग पूरी की है और अपना काम किया है।