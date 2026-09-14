एजाज खान: इन्फ्लुएंसर को मैसेज करके बुरे फंसे अभिनेता? आरोप- मिलकर कॉफी या वाइन पीने को कहा; जमकर हुई आलोचना

नियति ने अपने वीडियो में बताया कि एजाज खान का मैसेज देखकर वह शुरुआत में हैरान हो गई थीं। उन्होंने कहा कि एजाज के इंस्टाग्राम पर करीब 5.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उनका कोई ऐसा कंटेंट भी वायरल नहीं हुआ था, जिसकी वजह से एजाज उनसे संपर्क करते। नियति ने आगे बताया कि उन्हें अंदाजा था कि बातचीत किस दिशा में जा रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने एजाज से पूछा कि वह उनसे मिलना क्यों चाहते हैं।इस कथित बातचीत पर अपना रिएक्शन देते हुए नियति ने कहा कि लोग काफी ‘डिस्गस्टिंग’ हैं। उन्होंने कहा कि उनका अकाउंट इतना पॉपुलर भी नहीं है, फिर भी एजाज उन्हें मैसेज कर रहे थे। उन्हें लगा कि शायद वह अकेली लड़की नहीं हैं, जिन्हें एक्टर मैसेज कर रहे हैं और हो सकता है कि वह कई दूसरी लड़कियों से भी इसी तरह बात करते हों। हालांकि वायरल वीडियो में कई यूजर्स एजाज की आवाज सुनकर AI जनरेटेड वीडियो होने का भी दावा कर रहे हैं।