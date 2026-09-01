रामायण: कब जारी होगा फिल्म का पहला गाना 'जय जय राम'? मेकर्स ने दी जानकारी; एआर रहमान और अरिजीत करेंगे सहयोग

नितेश तिवारी की अपकमिंग फिल्म ‘रामायण’ पहले से ही खूब चर्चा में है। अब मेकर्स गणेश चतुर्थी पर फिल्म के म्यूजिकल कैंपेन की शुरुआत करने जा रहे हैं। रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर इस बहुप्रतीक्षित फिल्म का ‘सिया राम पोस्टर’ रिलीज किया जाएगा। इसके बाद फिल्म का पहला गाना ‘जय जय राम’ पेश किया जाएगा।

‘सिया राम पोस्टर’ 14 सितंबर (सोमवार) को सुबह 7:30 बजे गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर जारी किया जाएगा। पोस्टर जारी होने के तुरंत बाद, मेकर्स ‘रामायण’ का पहला गाना ‘जय जय राम’ रिलीज करेंगे। इस गाने को ए.आर. रहमान ने कंपोज किया है और डॉ. कुमार विश्वास ने इसके बोल लिखे हैं, जबकि श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज दी है।

मेकर्स ने किया एलान

ए.आर. रहमान, श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह के इस सहयोग ने गाने को लेकर फैंस में उत्सुकता बढ़ा दी है। मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर एक नोट के साथ यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा 'हर शुभ शुरुआत एक प्रार्थना के साथ होती है। इस गणेश चतुर्थी पर, सुबह 7:30 बजे हमारे ‘सिया राम पोस्टर’ के अनावरण के साथ ‘रामायण’ की म्यूजिकल यात्रा शुरू हो रही है। इसके तुरंत बाद हमारा पहला म्यूजिकल तोहफा, ‘जय जय राम’ आएगा। संगीत: ए.आर. रहमान, बोल: डॉ. कुमार विश्वास, गायक: श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह।'



इस पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'गणपति बप्पा के आशीर्वाद से, हम कल ‘रामायण’ की म्यूजिकल यात्रा शुरू कर रहे हैं।'