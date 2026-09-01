रामायण: कब जारी होगा फिल्म का पहला गाना 'जय जय राम'? मेकर्स ने दी जानकारी; एआर रहमान और अरिजीत करेंगे सहयोग
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Mon, 14 Sep 2026 12:07 AM IST
सार
Ramayana First Song: फिल्म 'रामायण' को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आए हैं। मेकर्स 14 सितंबर को इसके म्यूजिकल कैंपेन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं यह कंपेन कितने बजे से शुरू होगा।
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विस्तार
नितेश तिवारी की अपकमिंग फिल्म ‘रामायण’ पहले से ही खूब चर्चा में है। अब मेकर्स गणेश चतुर्थी पर फिल्म के म्यूजिकल कैंपेन की शुरुआत करने जा रहे हैं। रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर इस बहुप्रतीक्षित फिल्म का ‘सिया राम पोस्टर’ रिलीज किया जाएगा। इसके बाद फिल्म का पहला गाना ‘जय जय राम’ पेश किया जाएगा।
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कौन है गाने का कंपोजर?
‘सिया राम पोस्टर’ 14 सितंबर (सोमवार) को सुबह 7:30 बजे गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर जारी किया जाएगा। पोस्टर जारी होने के तुरंत बाद, मेकर्स ‘रामायण’ का पहला गाना ‘जय जय राम’ रिलीज करेंगे। इस गाने को ए.आर. रहमान ने कंपोज किया है और डॉ. कुमार विश्वास ने इसके बोल लिखे हैं, जबकि श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज दी है।
‘सिया राम पोस्टर’ 14 सितंबर (सोमवार) को सुबह 7:30 बजे गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर जारी किया जाएगा। पोस्टर जारी होने के तुरंत बाद, मेकर्स ‘रामायण’ का पहला गाना ‘जय जय राम’ रिलीज करेंगे। इस गाने को ए.आर. रहमान ने कंपोज किया है और डॉ. कुमार विश्वास ने इसके बोल लिखे हैं, जबकि श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज दी है।
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मेकर्स ने किया एलान
ए.आर. रहमान, श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह के इस सहयोग ने गाने को लेकर फैंस में उत्सुकता बढ़ा दी है। मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर एक नोट के साथ यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा 'हर शुभ शुरुआत एक प्रार्थना के साथ होती है। इस गणेश चतुर्थी पर, सुबह 7:30 बजे हमारे ‘सिया राम पोस्टर’ के अनावरण के साथ ‘रामायण’ की म्यूजिकल यात्रा शुरू हो रही है। इसके तुरंत बाद हमारा पहला म्यूजिकल तोहफा, ‘जय जय राम’ आएगा। संगीत: ए.आर. रहमान, बोल: डॉ. कुमार विश्वास, गायक: श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह।'
इस पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'गणपति बप्पा के आशीर्वाद से, हम कल ‘रामायण’ की म्यूजिकल यात्रा शुरू कर रहे हैं।'
ए.आर. रहमान, श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह के इस सहयोग ने गाने को लेकर फैंस में उत्सुकता बढ़ा दी है। मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर एक नोट के साथ यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा 'हर शुभ शुरुआत एक प्रार्थना के साथ होती है। इस गणेश चतुर्थी पर, सुबह 7:30 बजे हमारे ‘सिया राम पोस्टर’ के अनावरण के साथ ‘रामायण’ की म्यूजिकल यात्रा शुरू हो रही है। इसके तुरंत बाद हमारा पहला म्यूजिकल तोहफा, ‘जय जय राम’ आएगा। संगीत: ए.आर. रहमान, बोल: डॉ. कुमार विश्वास, गायक: श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह।'
इस पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'गणपति बप्पा के आशीर्वाद से, हम कल ‘रामायण’ की म्यूजिकल यात्रा शुरू कर रहे हैं।'
फिल्म की स्टारकास्ट
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘रामायण’ को दो हिस्सों में रिलीज किया जाएगा। इसमें रणबीर कपूर भगवान राम का रोल निभाएंगे, साई पल्लवी सीता का रोल करेंगी और यश रावण के रोल में नजर आएंगे। कास्ट में रवि दुबे लक्ष्मण के तौर पर और सनी देओल हनुमान के तौर पर भी शामिल हैं।
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘रामायण’ को दो हिस्सों में रिलीज किया जाएगा। इसमें रणबीर कपूर भगवान राम का रोल निभाएंगे, साई पल्लवी सीता का रोल करेंगी और यश रावण के रोल में नजर आएंगे। कास्ट में रवि दुबे लक्ष्मण के तौर पर और सनी देओल हनुमान के तौर पर भी शामिल हैं।
कब रिलीज होगी फिल्म?
- इस फिल्म में इंटरनेशनल म्यूजिकल सहयोग देखने को मिलेगा, जिसमें ए.आर. रहमान और हंस जिमर म्यूजिक कंपोज करेंगे।
- नतीजतन, साउंडट्रैक के फिल्म के प्रमोशनल कैंपेन के अहम हिस्सों में से एक होने की उम्मीद है।
- नमित मल्होत्रा द्वारा प्रोड्यूस की गई ‘रामायण’ को दो भागों में रिलीज करने का प्लान है।
- पहला भाग दिवाली के आस-पास आने वाला है, जिसकी वर्ल्डवाइड रिलीज 6 नवंबर को तय है। फिल्म भारत में 8 नवंबर, 2026 को रिलीज होगी।
- 'रामायण' का दूसरा भाग 2027 में दिवाली के मौके पर रिलीज होगा।
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