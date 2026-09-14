अजित कुमार: 'इतना घमंड क्यों?' सेल्फी खिंचवाने आए फैन को घूरते दिखे एक्टर, वायरल वीडियो पर जमकर भड़के यूजर्स

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अजित कुमार का एक फैन के साथ एक ऐसा पल कैप्चर हो गया, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। दरअसल, जब अजित कुमार अपनी रेस के बाद वेन्यू से जा रहे थे, तब एक फैन उनके साथ फोन लेकर सेल्फी लेने पहुंच गया।फैन को देखकर अजित गुस्से में दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़े हो गए और उसे घूरने लगे। इसके बाद सिक्योरिटी ने आकर फैन को हटाया, लेकिन इसके बावजूद अजित कुछ सेकंड तक उस फैन को घूरते हुए निकल गए। अब फैन के साथ उनका ये इंटरैक्शन काफी चर्चाओं में आ गया है और यूजर्स एक्टर को इस व्यवहार के लिए काफी ट्रोल कर रहे हैं।