वायरल वीडियो: अजित कुमार की रेस को फ्लैग ऑफ करने लंदन पहुंचे विजय, साथ दिखीं तृषा; तेज हुईं डेटिंग की चर्चाएं

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फिर साथ नजर आए विजय-तृषा

वीडियो में तृषा जींस, टी-शर्ट और मैरून जैकेट पहने नजर आ रहीं हैं। वह कार से उतरकर रेसिंग सर्किट में बने टेंट की तरफ जाती दिखाई दीं। इसके अलावा एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें विजय रेस का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच तृषा भी उनके साथ नजर आ रही हैं। जैसे ही उनका वीडियो सामने आया, फैंस के बीच उनकी मौजूदगी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। विज्ञापन Trisha arrived 😭 Same dress code vera 🤧😭 pic.twitter.com/M8x1LcdGr8 — 𝑩𝒖𝒕𝒕𝒆𝒓𝒇𝒍𝒚🦋 (@buttu_iam27) September 12, 2026 Vijay's reaction says it all 😭 pic.twitter.com/CUJ5MmXHgN — Viju Charlie (@vijucharlie) September 12, 2026 वीडियो में तृषा जींस, टी-शर्ट और मैरून जैकेट पहने नजर आ रहीं हैं। वह कार से उतरकर रेसिंग सर्किट में बने टेंट की तरफ जाती दिखाई दीं। इसके अलावा एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें विजय रेस का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच तृषा भी उनके साथ नजर आ रही हैं। जैसे ही उनका वीडियो सामने आया, फैंस के बीच उनकी मौजूदगी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

शनिवार को सिल्वरस्टोन में माइकलिन ले मैंस कप रेस का आयोजन हुआ, जिसे देखने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता विजय भी पहुंचे। इस दौरान अभिनेत्री तृषा कृष्णन भी वहां नजर आईं। रेसिंग सर्किट में पहुंचते हुए तृषा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।