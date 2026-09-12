शहनाज गिल: जबरा फैन ने सीने पर करवाया एक्ट्रेस का टैटू, देखकर हैरान हुए लोग; वीडियो हुआ वायरल

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क्या है वीडियो में खास?

दरअसल, एक वीडियो सामने आया है, जिसमें शहनाज गिल अपने एक फैन से मुलाकात करती नजर आ रही हैं। इस बीच फैन अपने सीने पर बने टैटू को एक्ट्रेस को दिखाता है, जो शहनाज को भी चौंका देता है। फैन ने अपने सीने पर शहनाज का टैटू बनवा रखा था। इसे देखकर शहनाज भी हैरान रह जाती हैं। दोनों का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

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बिग बॉस फेम शहनाज गिल के वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चाओं में रहते हैं। अब उनके एक फैन ऐसा कुछ कर दिया, जिससे खुद शहनाज हैरान रह गईं। अब इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।