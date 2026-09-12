कौन हैं शरत सक्सेना: सर्जरी को लेकर चर्चा में 'हेरा फेरी' के तोतला सेठ, कभी अमिताभ पर लगाया था यह आरोप

'मिस्टर इंडिया' और 'फिर हेरा फेरी' जैसी फिल्मों में अपने दमदार किरदारों के लिए पहचाने जाने वाले शरत सक्सेना ने हाल ही में स्पाइन सर्जरी करवाई है। एक्टर ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की थी, जिनमें अस्पताल से लेकर घर वापस लौटने तक का उनका सफर नजर आया। जानिए कौन हैं शरत सक्सेना।

शरत सक्सेना का जन्म 17 अगस्त 1950 को मध्य प्रदेश के सतना में हुआ था। उन्होंने शुरुआत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। हालांकि, उनका मन एक्टिंग में था। इसी सपने को पूरा करने के लिए वह 1970 के दशक की शुरुआत में मुंबई आ गए।शरत सक्सेना ने 1974 में अमिताभ बच्चन की फिल्म 'बेनाम' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। उनका मजबूत और मस्कुलर लुक उनकी पहचान बन गया। इसी वजह से उन्हें ज्यादातर फिल्मों में एक्शन रोल, विलेन या हीरो के सामने खड़े होने वाले दमदार किरदार मिलते रहे।

250 से ज्यादा फिल्मों में किया काम

शरत सक्सेना का फिल्मी करियर पांच दशक से भी ज्यादा लंबा रहा है। उन्होंने हिंदी के अलावा तेलुगु, मलयालम, तमिल और अंग्रेजी फिल्मों में भी काम किया है। वह अब तक 250 से ज्यादा फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं।



'मिस्टर इंडिया' में दग्गा का किरदार हो या 'गुलाम' में रॉनी का रोल, शरत सक्सेना ने अपने हर किरदार से दर्शकों पर छाप छोड़ी। 'गुलाम' में उनके अभिनय के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड में बेस्ट विलेन के लिए नॉमिनेशन भी मिला था।



इसके अलावा वह 'त्रिदेव', 'घायल', 'गुप्त', 'बागबान', 'कृष', 'बजरंगी भाईजान' और 'फिर हेरा फेरी' जैसी फिल्मों में भी नजर आए। 'फिर हेरा फेरी' में तिवारी उर्फ टोटला सेठ का उनका किरदार भी काफी पसंद किया गया था।