कौन हैं शरत सक्सेना: सर्जरी को लेकर चर्चा में 'हेरा फेरी' के तोतला सेठ, कभी अमिताभ पर लगाया था यह आरोप
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Sat, 12 Sep 2026 03:37 PM IST
सार
Who Is Sharat Saxena: अभिनेता शरत सक्सेना ने 76 साल की उम्र में एक मुश्किल स्पाइन सर्जरी करवाई है। मुंबई के बॉम्बे हॉस्पिटल में करीब 6 घंटे तक लंबर स्पाइन सर्जरी हुई। अब वह सफलतापूर्वक रिकवर कर रहे हैं। इस बीच जानिए शरत के जीवन और उनके एक्टिंग करियर के बारे में।
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विस्तार
'मिस्टर इंडिया' और 'फिर हेरा फेरी' जैसी फिल्मों में अपने दमदार किरदारों के लिए पहचाने जाने वाले शरत सक्सेना ने हाल ही में स्पाइन सर्जरी करवाई है। एक्टर ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की थी, जिनमें अस्पताल से लेकर घर वापस लौटने तक का उनका सफर नजर आया। जानिए कौन हैं शरत सक्सेना।
कौन हैं शरत सक्सेना?
शरत सक्सेना का जन्म 17 अगस्त 1950 को मध्य प्रदेश के सतना में हुआ था। उन्होंने शुरुआत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। हालांकि, उनका मन एक्टिंग में था। इसी सपने को पूरा करने के लिए वह 1970 के दशक की शुरुआत में मुंबई आ गए।
शरत सक्सेना ने 1974 में अमिताभ बच्चन की फिल्म 'बेनाम' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। उनका मजबूत और मस्कुलर लुक उनकी पहचान बन गया। इसी वजह से उन्हें ज्यादातर फिल्मों में एक्शन रोल, विलेन या हीरो के सामने खड़े होने वाले दमदार किरदार मिलते रहे।
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कौन हैं शरत सक्सेना?
शरत सक्सेना का जन्म 17 अगस्त 1950 को मध्य प्रदेश के सतना में हुआ था। उन्होंने शुरुआत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। हालांकि, उनका मन एक्टिंग में था। इसी सपने को पूरा करने के लिए वह 1970 के दशक की शुरुआत में मुंबई आ गए।
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शरत सक्सेना ने 1974 में अमिताभ बच्चन की फिल्म 'बेनाम' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। उनका मजबूत और मस्कुलर लुक उनकी पहचान बन गया। इसी वजह से उन्हें ज्यादातर फिल्मों में एक्शन रोल, विलेन या हीरो के सामने खड़े होने वाले दमदार किरदार मिलते रहे।
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250 से ज्यादा फिल्मों में किया काम
शरत सक्सेना का फिल्मी करियर पांच दशक से भी ज्यादा लंबा रहा है। उन्होंने हिंदी के अलावा तेलुगु, मलयालम, तमिल और अंग्रेजी फिल्मों में भी काम किया है। वह अब तक 250 से ज्यादा फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं।
'मिस्टर इंडिया' में दग्गा का किरदार हो या 'गुलाम' में रॉनी का रोल, शरत सक्सेना ने अपने हर किरदार से दर्शकों पर छाप छोड़ी। 'गुलाम' में उनके अभिनय के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड में बेस्ट विलेन के लिए नॉमिनेशन भी मिला था।
इसके अलावा वह 'त्रिदेव', 'घायल', 'गुप्त', 'बागबान', 'कृष', 'बजरंगी भाईजान' और 'फिर हेरा फेरी' जैसी फिल्मों में भी नजर आए। 'फिर हेरा फेरी' में तिवारी उर्फ टोटला सेठ का उनका किरदार भी काफी पसंद किया गया था।
शरत सक्सेना का फिल्मी करियर पांच दशक से भी ज्यादा लंबा रहा है। उन्होंने हिंदी के अलावा तेलुगु, मलयालम, तमिल और अंग्रेजी फिल्मों में भी काम किया है। वह अब तक 250 से ज्यादा फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं।
'मिस्टर इंडिया' में दग्गा का किरदार हो या 'गुलाम' में रॉनी का रोल, शरत सक्सेना ने अपने हर किरदार से दर्शकों पर छाप छोड़ी। 'गुलाम' में उनके अभिनय के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड में बेस्ट विलेन के लिए नॉमिनेशन भी मिला था।
इसके अलावा वह 'त्रिदेव', 'घायल', 'गुप्त', 'बागबान', 'कृष', 'बजरंगी भाईजान' और 'फिर हेरा फेरी' जैसी फिल्मों में भी नजर आए। 'फिर हेरा फेरी' में तिवारी उर्फ टोटला सेठ का उनका किरदार भी काफी पसंद किया गया था।
साउथ की फिल्मों में भी बनाई पहचान
अमिताभ पर लगाया था ये आरोप
2021 में शरत ने एक इंटरव्यू में कहा था, 'फिल्म इंडस्ट्री युवाओं की इंडस्ट्री है, यहां बुजुर्ग लोगों की जरूरत नहीं है। दुर्भाग्य से, हम मरकर खत्म भी नहीं हो रहे हैं। हम अभी भी जिंदा हैं और अभी भी काम करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि इस इंडस्ट्री में बुजुर्ग लोगों के लिए कितने रोल लिखे जाते हैं? बुजुर्गों के लिए लिखे गए सभी अच्छे रोल अमिताभ बच्चन को मिल जाते हैं। मेरे जैसे लोगों के लिए जो थोड़ा-बहुत बचता है, वही हमें दे दिया जाता है। और ज्यादातर समय हम उन रोल्स को मना कर देते हैं। इसलिए मेरे जैसे किसी एक्टर के लिए काम करने के मौके लगभग न के बराबर हैं।'
- शरत सक्सेना ने सिर्फ बॉलीवुड तक खुद को सीमित नहीं रखा।
- उन्होंने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी कई फिल्मों में काम किया।
- 'निर्णयम' और 'गंगा जमुना लंगा वंगा' जैसी फिल्मों के अलावा उन्होंने अलग-अलग भाषाओं की कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग का हुनर दिखाया है।
अमिताभ पर लगाया था ये आरोप
2021 में शरत ने एक इंटरव्यू में कहा था, 'फिल्म इंडस्ट्री युवाओं की इंडस्ट्री है, यहां बुजुर्ग लोगों की जरूरत नहीं है। दुर्भाग्य से, हम मरकर खत्म भी नहीं हो रहे हैं। हम अभी भी जिंदा हैं और अभी भी काम करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि इस इंडस्ट्री में बुजुर्ग लोगों के लिए कितने रोल लिखे जाते हैं? बुजुर्गों के लिए लिखे गए सभी अच्छे रोल अमिताभ बच्चन को मिल जाते हैं। मेरे जैसे लोगों के लिए जो थोड़ा-बहुत बचता है, वही हमें दे दिया जाता है। और ज्यादातर समय हम उन रोल्स को मना कर देते हैं। इसलिए मेरे जैसे किसी एक्टर के लिए काम करने के मौके लगभग न के बराबर हैं।'
फिटनेस के लिए भी मशहूर हैं शरत सक्सेना
शरत सक्सेना अपनी फिटनेस को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं। 70 की उम्र पार करने के बाद भी वह अपनी फिटनेस पर खास ध्यान देते हैं। उनकी फिट बॉडी और मजबूत पर्सनैलिटी आज भी लोगों को हैरान करती है।
शरत सक्सेना अपनी फिटनेस को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं। 70 की उम्र पार करने के बाद भी वह अपनी फिटनेस पर खास ध्यान देते हैं। उनकी फिट बॉडी और मजबूत पर्सनैलिटी आज भी लोगों को हैरान करती है।
शरत सक्सेना की पर्सनल लाइफ
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- पर्सनल लाइफ की बात करें तो शरत सक्सेना मुंबई में अपनी पत्नी शोभा सक्सेना के साथ रहते हैं।
- दोनों के दो बच्चे हैं, जिनके नाम वीरा और विशाल हैं।
- अब सफल सर्जरी के बाद शरत सक्सेना धीरे-धीरे रिकवर कर रहे हैं।
- फैंस को उम्मीद है कि वह जल्द पूरी तरह फिट होकर दोबारा अपने काम पर लौटेंगे।
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