केबीसी 18: सारा अली खान और बिग बी के बीच हुई शेरों शायरी की जुगलबंदी, आयुष्मान ने गुनगुनाया 'कभी कभी...' गाना

शो में सजी शेर-शायरी की महफिल

इसके बाद आयुष्मान खुराना ने अमिताभ बच्चन और सारा अली खान के बीच शेरों-शायरी की महफिल सजवाई। दरअसल, एक्टर ने अमिताभ बच्चन से कहा, 'आपकी लेगेसी है, जहां से आप आए हैं। आप हरिवांश राय बच्चन जी के सुपुत्र हैं। महान कवि थे वे। आप खुद भी कविता और शायरी में रुचि रखते हैं। उम्दा कलाकार हैं'।

आयुष्मान ने फिर सारा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनकी भी कविता-शायरी में काफी दिलचस्पी है। हम चाहते हैं कि वे आपके लिए कुछ शेर-शायरी करें और कुछ जुगलबंदी जैसा सीन क्रिएट हो। इसके बाद दोनों के बीच शायरी देखने को मिली।



अमिताभ बच्चन ने पहली लाइन बोली, 'आपके आने से मेरे चेहरे पर आती है रौनक'।

अगली लाइन सारा बढ़ाते हुए कहती हैं, 'और आपके सवाल सुनकर दिल में होती है धक धक, धक धक'।



फिर बिग बी ने कहा, 'टूटते हैं तारे बिखरते हैं फूल'

सारा ने लाइन इस तरह बढ़ाई, 'मगर, एवरग्रीन मिस्टर बच्चन इज द मोस्ट मोस्ट कूल' सारा का अंदाज देखकर बिग बी हैरान रह गए और बोले, 'मैं हार गया हूं'।

