नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'प्रोजेक्ट के' का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म में प्रभास और दीपिका पादुकोण समेत अमिताभ बच्चन और कमल हासन जैसे सितारे नजर आने वाले हैं। मूवी 20 जुलाई को कॉमिक-कॉन फिल्म फेस्टिवल में पहली बार भारतीय लॉन्च के लिए तैयार है। मूवी भारतीय दर्शकों के लिए एक असाधारण सिनेमाई अनुभव होने का वादा करती है। बीते दिन 'प्रोजेक्ट के' का बिलबोर्ड पर प्रदर्शित होने का वीडियो सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ वायरल हुआ। वहीं, अब मेकर्स ने फैंस के उत्साह को और ज्यादा बढ़ाने के लिए फिल्म से लीड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी कर दिया है।

'प्रोजेक्ट के' से दीपिका पादुकोण का फर्स्ट लुक बीती रात फिल्म के मेकर्स के जरिए रिवील किया गया। वैजयंती मूवीज के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर जारी किया गया दीपिका पादुकोण का फर्स्ट लुक काफी इंटेंस लग रहा है। पोस्टर में एक्ट्रेस लबादा पहने किसी चीज को हैरानी के साथ बड़े ही ध्यान से देखती नजर आ रही हैं। फैंस एक्ट्रेस को इस अंदाज में देखकर अब से ही फिल्म को ब्लॉकबस्टर बताने लगे हैं।

A hope comes to light, for a better tomorrow.

This is @DeepikaPadukone from #ProjectK.