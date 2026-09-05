मिस वर्ल्ड 2026: भारत की उम्मीदें टूटी, निकिता पोरवाल टॉप 40 से बाहर; जानें किस बात पर भड़के भारतीय यूजर्स

भावना लक्जरी ने डिजाइन किया था गाउन

मिस वर्ल्ड के फिनाले में निकिता पोरवाल बेहद खूबसूरत और खास गाउन में नजर आईं। उनका पेस्टल पिंक गाउन फूलों की खूबसूरत कढ़ाई और हाथ से किए गए बारीक काम से सजा हुआ था।

गाउन पर हजारों मोतियों और फ्लोरल डिटेल्स का इस्तेमाल किया गया था, जबकि इसकी मरमेड सिल्हूट और हल्के इटैलियन ट्यूल ने उनके लुक को और भी शानदार बना दिया।

इस पूरे लुक में भारतीय कारीगरी और नारीत्व की खूबसूरती को दिखाने की कोशिश की गई। हर फूल और हर बारीक डिटेल के जरिए निकिता ने मिस वर्ल्ड के मंच पर भारत की कला और खूबसूरती को पेश किया।