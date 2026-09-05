कैप्टन इंडिया: कार्तिक आर्यन ने शुरू की अगली फिल्म की शूटिंग, निभाएंगे बहादुर पायलट का रोल; क्या होगी कहानी?

कार्तिक आर्यन की अगली फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कार्तिक के फैंस के लिए खुशखबरी है कि उनकी आने वाली फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। साथ ही फिल्म की रिलीज डेट का भी खुलासा हो गया है।

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