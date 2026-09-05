रसिका दुग्गल: 'मिर्जापुर' में बोल्ड सीन फिल्माना कितना मुश्किल भरा रहा? 'बीना भाभी' ने खुद तोड़ी चुप्पी

पहले सीजन के दौरान नहीं थे इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर

रसिका ने कहा, 'अगर किसी को किसी चीज से असहजता होती है, तो हम उसी असर को पाने का कोई दूसरा तरीका खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिना किसी को असहज महसूस कराए। इसलिए आजकल इन सब चीजों का बहुत अच्छे से तालमेल बिठाया जाता है। मुझे लगता है कि इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर्स का होना बहुत अच्छी बात है। इससे हर कोई बहुत सहज महसूस करता है'।



एक्ट्रेस के मुताबिक, 'जब हम 'मिर्जापुर' का पहला सीजन कर रहे थे, तब 'इंटिमेसी कोऑर्डिनेटर' जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मुझे लगता है कि वेस्ट में तो यह पहले से ही था, लेकिन यहां तब तक यह नहीं आया था। लेकिन हम खुशकिस्मत थे कि हमारी यूनिट और डायरेक्टर बहुत संवेदनशील थे। उन्होंने पक्का किया कि उस समय इंटिमेसी कोऑर्डिनेटर का रोल कौन निभाएगा। इसलिए मुझे ठीक-ठीक पता था कि मैं कौन से शॉट्स कर रही हूं और उन्हें कैसे शूट किया जाएगा। डायरेक्टर ने पहले ही मुझसे इस बारे में बात की थी, ताकि अगर मुझे किसी चीज़ से दिक्कत हो, तो मैं मना कर सकूं'।