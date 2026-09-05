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रसिका दुग्गल: 'मिर्जापुर' में बोल्ड सीन फिल्माना कितना मुश्किल भरा रहा? 'बीना भाभी' ने खुद तोड़ी चुप्पी

Sat, 05 Sep 2026 04:37 PM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Sat, 05 Sep 2026 04:37 PM IST
सार

Rasika Dugal on Filming Bold Scenes: 'मिर्जापुर द मूवी' बीते दिन बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है। सीरीज की तरह इसमें भी रसिका दुग्गल के बोल्ड सीन हैं। अभिनेत्री ने बताया कि बोल्ड सीन फिल्माने का अनुभव कैसा रहा?

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Rasika Dugal on filming bold scenes in Mirzapur says intimacy coordinator helped her feel more at ease
रसिका दुग्गल - फोटो : इंस्टाग्राम@rasikadugal

विस्तार
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वेब सीरीज 'मिर्जापुर' में 'बीना भाभी' का किरदार रसिका दुग्गल ने निभाया है। अब यह कहानी फिल्म के रूप में बड़े परदे पर आ चुकी है। इसमें भी रसिका दुग्गल नजर आई हैं। सीरीज हो या फिल्म, दोनों में ही उनका किरदार बोल्ड है और कुछ इंटीमेट सीन्स फिल्माए गए हैं। यह रसिका के लिए कितना मुश्किल रहा? जानिए

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Rasika Dugal on filming bold scenes in Mirzapur says intimacy coordinator helped her feel more at ease
रसिका दुग्गल - फोटो : अमर उजाला

क्या बोलीं रसिका दुग्गल? 
रसिका दुग्गल के मुताबिक, इंटीमेट सीन शूट करने की कड़ी में 'इंटिमेसी कोऑर्डिनेटर' काफी मददगार साबित हुए। उन्होंने सहज महसूस कराया। बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में बॉलीवुड में फिल्म सेट पर 'इंटिमेसी कोऑर्डिनेटर' या कोच रखने का कॉन्सेप्ट काफी चर्चा में रहा है। कई सितारों ने बताया है कि इनकी मौजूदगी से बोल्ड या इंटिमेट सीन शूट करते समय ज्यादा सुरक्षित और सहज माहौल बनाने में मदद मिलती है। रसिका दुग्गल का भी कुछ यही कहना है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक 'मिर्जापुर' की एक्ट्रेस रसिका दुगल भी  'इंटिमेसी कोऑर्डिनेटर' की समर्थक हैं। उन्होंने बताया कि इंटिमेसी कोऑर्डिनेटर होने से उन्हें कुछ बोल्ड सीन शूट करते समय ज्यादा सहज महसूस करने में मदद मिली।

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Rasika Dugal on filming bold scenes in Mirzapur says intimacy coordinator helped her feel more at ease
रसिका दुग्गल - फोटो : इंस्टाग्राम @rasikadugal

रसिका ने बताया- क्या करते हैं इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर?
रसिका दुग्गल का कहना है, 'खासकर इंटीमेसी सीन के लिए आजकल हमारे पास इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो बहुत जरूरी है, ताकि किसी के साथ भी किसी तरह की जबर्दस्ती न हो। सभी की चिंताओं का ठीक से ध्यान रखा जाए'।
यह वैसा ही है जैसे डांस सीक्वेंस के लिए कोरियोग्राफर होता है। या जैसे एक्शन सीक्वेंस के लिए फाइट मास्टर होता है। ठीक वैसे ही, इंटीमेसी सीक्वेंस के लिए इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर होता है। तो हम उन सीन के लिए पहले वर्कशॉप करते हैं, ताकि यह समझ सकें कि किसी के लिए- यानी एक्टर, को-एक्टर या खुद आपके लिए, क्या आरामदायक है और क्या नहीं। साथ ही, हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्टर हमसे चर्चा करने के बाद जो चाहते हैं, उसे कैसे हासिल किया जाए'?

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पहले सीजन के दौरान नहीं थे इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर
रसिका ने कहा, 'अगर किसी को किसी चीज से असहजता होती है, तो हम उसी असर को पाने का कोई दूसरा तरीका खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिना किसी को असहज महसूस कराए। इसलिए आजकल इन सब चीजों का बहुत अच्छे से तालमेल बिठाया जाता है। मुझे लगता है कि इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर्स का होना बहुत अच्छी बात है। इससे हर कोई बहुत सहज महसूस करता है'।

एक्ट्रेस के मुताबिक, 'जब हम 'मिर्जापुर' का पहला सीजन कर रहे थे, तब 'इंटिमेसी कोऑर्डिनेटर' जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मुझे लगता है कि वेस्ट में तो यह पहले से ही था, लेकिन यहां तब तक यह नहीं आया था। लेकिन हम खुशकिस्मत थे कि हमारी यूनिट और डायरेक्टर बहुत संवेदनशील थे। उन्होंने पक्का किया कि उस समय इंटिमेसी कोऑर्डिनेटर का रोल कौन निभाएगा। इसलिए मुझे ठीक-ठीक पता था कि मैं कौन से शॉट्स कर रही हूं और उन्हें कैसे शूट किया जाएगा। डायरेक्टर ने पहले ही मुझसे इस बारे में बात की थी, ताकि अगर मुझे किसी चीज़ से दिक्कत हो, तो मैं मना कर सकूं'।

कैसा रहा 'किस्सा' में इरफान के साथ काम करने का अनुभव?
आगे रसिका ने फिल्म 'किस्सा' में दिवंगत एक्टर इरफान खान के साथ काम करने का अनुभव भी साझा किया। ANI से बात करते हुए रसिका ने कहा, 'खूबसूरत... मुझे लगता है कि इरफान ने मुझे सच में सिखाया कि एक अच्छा को-एक्टर कैसे बनते हैं। मुझे लगता है कि वह उन बेहद प्रतिभाशाली लोगों में से एक थे, जिनके साथ मैंने कभी काम किया है। साथ ही, वह अपने को-एक्टर का सम्मान करते थे'। 

रसिका ने आगे बताया, 'जब हम 'किस्सा' की शूटिंग कर रहे थे, तब मैंने बहुत कम काम किया था, जबकि इरफान का काम पहले से ही बहुत ज्यादा था। फिर भी, सेट पर मेरी मौजूदगी और फिल्म में मेरे योगदान के लिए उनके मन में एक बिना कहे सम्मान था, जिससे मुझे बहुत आत्मविश्वास मिला। इसने सच में मुझे अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया'। 

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