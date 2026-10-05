पीयूष मिश्रा: नसीरुद्दीन शाह पर क्यों भड़के एक्टर? स्मित मच्छार मामले में चुप्पी साधने पर कसा तंज, किए ये सवाल

पीयूष मिश्रा बोले- 'स्मित मच्छार को भी बधाई दीजिए सर'

पीयूष मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने नसीरुद्दीन शाह से कई तीखे सवाल किए हैं। शुरुआत स्मित मच्छार के मामले में कुछ न बोलने को लेकर की है। वीडियो में पीयूष मिश्रा कहते दिखे हैं, 'हां, नसीर साहब, आदाब अर्ज करता हूं। मैं पीयूष मिश्रा हूं। आपका पुराना जानकार। आप अभिजीत दिपके से मिले। बड़ा अच्छा लगा। अभी सर एक हादसा होते-होते टला है। यह तेल अवीव को जाने वाली फ्लाइट, दुबई से जाने वाली फ्लाइट 1073 फ्लाई दुबई में हुआ। इसमें स्मिथ मच्छार ने कमाल किया है। 180 लोगों की जान बचाई हैं। उस पर भी थोड़ा सा कमेंट कीजिए। बधाई दीजिए सर'।