पंचायत 5: यूजर्स को कैसा लगा अगले सीजन का ट्रेलर? इस सीन ने खींचा फैंस का ध्यान; सामने आए मजेदार रिएक्शन
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Mon, 23 Nov 2026 08:35 PM IST
सार
- Panchayat Season 5 Trailer: पॉपुलर वेब सीरीज 'पंचायत' का पांचवां सीजन आने वाला है।
- सोमवार को इसका मच-अवेटेड ट्रेलर भी मेकर्स ने जारी कर दिया है।
- जानिए यूजर्स को सीरीज का ट्रेलर कैसा लगा।
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विस्तार
पॉपुलर वेब सीरीज 'पंचायत सीजन 5' का ट्रेलर सोमवार को रिलीज हो चुका है। फैंस को सीरीज का बेसब्री से इंतजार था। अब ये जल्द ही ओटीटी पर दस्तक देने वाली है। इससे पहले जानिए सीरीज के ट्रेलर को लेकर यूजर्स का क्या रिएक्शन है।
ट्रेलर में क्या खास?
'पंचायत सीजन 5' के ट्रेलर में पता चलता है कि प्रधान जी की कुर्सी अब छिन गई है। इस वजह से वे काफी दुखी हो गए हैं। वहीं अगले सीन में बनराकस एलान करता है कि पंचायत भवन के सामने दारू पीना बैन रहेगा। वहीं, क्रांति देवी की प्रधानी में सचिव जी से खूब काम लिया जा रहा है। यहां तक कि कुछ पर्सनल काम भी कराए जा रहे हैं। तंग आकर वे गांव से जाने का विचार तक बनाते दिखे।
इसके अलावा इस सीजन में रिंकी और सचिव जी की लव स्टोरी का भी खुलासा होने वाला है। रिंकी और सचिव जी के बीच हल्का-फुल्का रोमांस भी दिखाया गया है।
ये भी पढ़ें- पंचायत सीजन 5 ट्रेलर: क्रांति देवी की प्रधानी में फुलेरा में शराबबंदी? गजब अंदाज में खुली रिंकी-सचिव जी की पोल
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ट्रेलर में क्या खास?
'पंचायत सीजन 5' के ट्रेलर में पता चलता है कि प्रधान जी की कुर्सी अब छिन गई है। इस वजह से वे काफी दुखी हो गए हैं। वहीं अगले सीन में बनराकस एलान करता है कि पंचायत भवन के सामने दारू पीना बैन रहेगा। वहीं, क्रांति देवी की प्रधानी में सचिव जी से खूब काम लिया जा रहा है। यहां तक कि कुछ पर्सनल काम भी कराए जा रहे हैं। तंग आकर वे गांव से जाने का विचार तक बनाते दिखे।
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इसके अलावा इस सीजन में रिंकी और सचिव जी की लव स्टोरी का भी खुलासा होने वाला है। रिंकी और सचिव जी के बीच हल्का-फुल्का रोमांस भी दिखाया गया है।
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यूजर्स को कैसा लगा ट्रेलर?
सीजन 5 के ट्रेलर को देख फैंस भी काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। ज्यादातर फैंस ने इसके ट्रेलर पर पॉजिटिव रिएक्शन दिया है। कई यूजर्स ने इसे पीक सीजन बताया। वहीं कुछ यूजर्स ने एक्साइटमेंट में लिखा कि वो अब इस सीरीज का इंतजार नहीं कर सकते।
कुछ यूजर्स ने ट्रेलर के सीन्स पर भी मजेदार रिएक्शन दिए।
सीजन 5 के ट्रेलर को देख फैंस भी काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। ज्यादातर फैंस ने इसके ट्रेलर पर पॉजिटिव रिएक्शन दिया है। कई यूजर्स ने इसे पीक सीजन बताया। वहीं कुछ यूजर्स ने एक्साइटमेंट में लिखा कि वो अब इस सीरीज का इंतजार नहीं कर सकते।
कुछ यूजर्स ने ट्रेलर के सीन्स पर भी मजेदार रिएक्शन दिए।
- एक यूजर ने एक सीन को याद कर लिखा- 'कैसे आए? टैम्पो से।'
- इसके अलावा रिंकी और सचिव जी की लव स्टोरी के खुलासे वाले सीन पर भी कुछ यूजर्स ने मजेदार कमेंट किए।
- एक यूजर ने लिखा- 'कभी किसी को अपना फोटो लेने के लिए मोबाइल ना दे। जनहित में जारी।' इसके साथ यूजर्स ने हंसने वाले इमोजी इस्तेमाल किए।
- वहीं एक यूजर ने लिखा कि इस बार सचिव जी शादी करके ही सांस लेंगे।
कब रिलीज होगा पांचवां सीजन?
ये भी पढ़ें- पंचायत पर बनेगी फिल्म: अब बड़े परदे पर दिखेगा फुलेरा गांव, सीरीज के पांचवें सीजन के ट्रेलर लॉन्च में बड़ा एलान
- दीपक कुमार मिश्रा के निर्देशन में बना यह नया सीजन एक बार फिर शानदार कलाकारों की टोली के साथ लौट रहा है।
- इसमें जितेंद्र कुमार, रघुबीर यादव, नीना गुप्ता, सुनीता राजवर, फैजल मलिक, चंदन रॉय, संविका, दुर्गेश कुमार और अशोक पाठक अपनी-अपनी भूमिकाओं में नजर आएंगे।
- पंचायत सीजन 5 का प्रीमियर 03 दिसंबर, 2026 को प्राइम वीडियो पर होगा।
- ट्रेलर लॉन्च इवेंट में एक दिलचस्प एलान भी हुआ है।
- 'मिर्जापुर' की तरह इस सीरीज पर भी अब फिल्म बनेगी।
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