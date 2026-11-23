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'पंचायत सीजन 5' के ट्रेलर में पता चलता है कि प्रधान जी की कुर्सी अब छिन गई है। इस वजह से वे काफी दुखी हो गए हैं। वहीं अगले सीन में बनराकस एलान करता है कि पंचायत भवन के सामने दारू पीना बैन रहेगा। वहीं, क्रांति देवी की प्रधानी में सचिव जी से खूब काम लिया जा रहा है। यहां तक कि कुछ पर्सनल काम भी कराए जा रहे हैं। तंग आकर वे गांव से जाने का विचार तक बनाते दिखे।इसके अलावा इस सीजन में रिंकी और सचिव जी की लव स्टोरी का भी खुलासा होने वाला है। रिंकी और सचिव जी के बीच हल्का-फुल्का रोमांस भी दिखाया गया है।