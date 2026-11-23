खुल गई रिंकी और सचिव जी की पोल?

इस सीजन में रिंकी और सचिव जी की लव स्टोरी कहां पहुंचेगी? तो फिलहाल ट्रेलर में पता चला है कि बात शादी के लिए रिश्ता मांगने तक पहुंच रही है। मगर, इससे पहले दोनों के रोमांस की पोल गजब अंदाज में खुलती है और वह भी बनराकस के पास। दरअसल, एक ऐसा पल आता है, जब सचिव जी बनराकस को फोन देकर एक फोटो क्लिक करने को कहते हैं। बनराकस फोटो क्लिक करता है कि तभी अचानक रिंकी का मैसेज स्क्रीन पर झलकता है। उधर, मंजू देवी और पूर्व प्रधानजी रिंकी के लिए रिश्ता देख रहे हैं। रिंकी और सचिव जी के बीच हल्का-फुल्का रोमांस भी दिखाया गया है। सचिव जी इस सीजन में रिंकी का हाथ मांगने के लिए प्रधान जी के पास जाएंगे। इसकी रिहर्सल करते दिखे हैं। बिनोद और दमाद जी (आसिफ खान) की भी झलक ट्रेलर में दिखी है।