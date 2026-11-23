कब तक बनेगी फिल्म?

'पंचायत' फिल्म का एलान इस वेब सीरीज के मेकर्स ने ट्रेलर लॉन्च के मौके पर किया है। उन्होंने कहा कि फिल्म बनाने का फैसला 'मिर्जापुर' फिल्म को देखकर नहीं किया गया है, बल्कि शुरुआत से ही यह उनकी योजना में शामिल था। पहले सीजन से ही वे फिल्म की तरह आना चाहते थे। हालांकि, 'पंचायत' पर फिल्म कब तक बनेगी, इसे लेकर मेकर्स ने कोई स्पष्ट बात नहीं की।

दरअसल, ट्रेलर लॉन्च इवेंट में जब विजय से फिल्म को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हर स्टोरीटेलर की डेस्टिनेशन बड़ा पर्दा होती है। उन्होंने कहा कि जब भी संभव होगा, सही समय आएगा, वे फिल्म बनाएंगे।