नाना का आखिरी भाषण: 'पता नहीं.. कल रहूं या..', चार दिन पहले कार्यक्रम में शामिल हुए थे अभिनेता; वीडियो वायरल

दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार को गोवा के एक अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। वह एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गोवा में थे। अभिनेता ने 4 अक्टूबर को डोना पाउला में अपनी आखिरी सार्वजनिक मौजूदगी दर्ज कराई थी। इस दौरान उनके आखिरी पल की कुछ झलकियां सामने आई हैं।

नाना पाटेकर आखिरी बार कब और कहां नजर आए थे?

अभिनेता और पद्मश्री से सम्मानित विश्वनाथ 'नाना' पाटेकर ने रविवार को डोना पाउला के ताज सिडाडे डी गोवा में सम्राट क्लब इंटरनेशनल, स्टेट-I के स्थापना समारोह में हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम में राजश्री ए. खांडेपारकर को 2026-27 के लिए स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया और उनके साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी पद संभाला।



एक पोस्ट में नाना पाटेकर को गोवा में सम्राट क्लब इंटरनेशनल के स्थापना समारोह को संबोधित करते देखा गया। उन्होंने सफेद कुर्ता और सफेद गमछा पहन रखा था। कार्यक्रम में अभिनेता ने गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बारे में बात की। उन्होंने उनकी तारीफ की और एक नेता के तौर पर उनके काम करने के तरीके की भी सराहना की।