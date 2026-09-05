मिस वर्ल्ड 2026: क्या निकिता पोरवाल के सिर सजेगा मिस वर्ल्ड का ताज? जानें कब और कहां होगी विजेता की घोषणा

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विज्ञापन वियतनाम में मिस वर्ल्ड 2026 के फाइनल के लिए मंच तैयार है। इसमें दुनिया भर की प्रतिभागियों प्रतिष्ठित ताज के लिए मुकाबला करेंगी। इस ग्लोबल पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व निकिता पोरवाल कर रही हैं। वह प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड ताज के लिए मुकाबला करेंगी। 111 प्रतिभागियों वाले इस ग्रैंड फाइनल को शाम 5:30 बजे से जियो हॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।

सुचाता चुआंगसरी पहनाएंगी ताज

मिस वर्ल्ड 2025 की विजेता, थाईलैंड की सुचाता चुआंगसरी इस इवेंट के आखिर में अपनी उत्तराधिकारी को ताज पहनाएंगी। 25 मार्च 2026 को मिस वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशन ने घोषणा की कि मिस वर्ल्ड का 73वां एडिशन वियतनाम में होगा।

भारत की मानुषी छिल्लर ने 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था और अब सबकी नजरें निकिता पोरवाल पर होंगी।

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कौन हैं निकिता पोरवाल? मध्य प्रदेश की रहने वाली निकिता, 2024 में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का ताज जीतने के बाद चर्चा में आईं।

ब्यूटी पेजेंट की दुनिया में आने से पहले, उन्होंने महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है।

इसके बाद उन्होंने टेलीविजन एंकर के तौर पर अपना करियर शुरू किया और बाद में थिएटर में काम किया।

निकिता फिल्मों में भी काम करना चाहती हैं। उनकी चाहत संजय लीला भंसाली जैसे निर्देशक के साथ काम करने की है।

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क्यों चर्चा में रहा निकिता का आउटफिट?

निकिता इस प्रतिष्ठित इंटरनेशनल पेजेंट की तैयारी के लिए इस महीने की शुरुआत में वियतनाम गईं, जहां उन्होंने कई इवेंट्स के जरिए भारत का प्रतिनिधित्व किया।

मिस वर्ल्ड के 'डांसेज ऑफ द वर्ल्ड' इवेंट के लिए, निकिता ने काले और सुनहरे रंग की शाही पोशाक में शानदार लुक दिखाया।

कैसा था निकिता का लुक?

उन्होंने बारीक सुनहरी बॉडी चेन से सजी एक स्कल्पटेड ब्लाउज पहनी थी, जिसके साथ उन्होंने कई रंगों वाली ड्रेप्ड स्कर्ट पहनी थी।

उन्होंने पारंपरिक सोने के गहनों के साथ अपना लुक पूरा किया, जिसमें मांग-टीका, बड़े झुमके, कई चूड़ियां, बाजूबंद, कमरबंद और पायल शामिल थे।

उनके बालों की लंबी चोटी बनाई गई थी जिसे सोने के गहनों से सजाया गया था।