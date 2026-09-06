मिर्जापुर द मूवी: ‘लोग शराब पीकर आए थे’, नोएडा की क्रिएटर ने छोड़ी फिल्म की स्क्रीनिंग, भीड़ पर उठाए कडे़ सवाल

बाद में उसी शाम शेयर किए गए एक और वीडियो में अनामिका ने बताया कि उन्होंने और उनकी दोस्त ने घर जाने का फैसला किया, क्योंकि थिएटर मैनेजमेंट उनकी मदद नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा, 'अब हम घर जाएंगे, क्योंकि काफी देर हो रही है। वो लोग कह रहे हैं कि हम आपको किसी दूसरे ऑडिटोरियम में एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि हम उन लोगों को बाहर नहीं निकाल सकते। ये क्या है?'अनामिका ने यह भी बताया कि थिएटर मैनेजमेंट ने उन्हें पुलिस का नंबर 100 डायल करने के लिए कहा। इस पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस को फोन करने की जिम्मेदारी उनकी क्यों है, जबकि थिएटर मैनेजमेंट को खुद इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। अनामिका ने अपने वीडियो में थिएटर का नाम नहीं बताया।