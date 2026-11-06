अरिन नेने: क्या माधुरी दीक्षित को मिली बहू? मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में बेटे संग दिखी मिस्ट्री गर्ल

बॉलीवुड के मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने गुरुवार को दिवाली पार्टी का आयोजन किया था। इस खास मौके पर फिल्मी दुनिया की तमाम हस्तियों ने शिरकत की। इसी बीच माधुरी दीक्षित के बेटे अरिन नेने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पार्टी में अरिन अपनी कथित गर्लफ्रेंड खुशी के साथ पोज देते दिखाई देते नजर आए।

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वीडियो में क्या है खास ?

अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ज्यादातर खास मौकों पर अपने परिवार के साथ शिरकत करती हैं। मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में भी वह पति श्री राम नेने और अपने बेटे अरिन के साथ पहुंचीं। मगर इस बार उनके साथ बेटे अरिन की कथित गर्लफ्रेंड खुशी भी मौजूद थीं। विज्ञापन

उनका यह वीडियो फैंस के बीच सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस बार माधुरी की खूबसूरती से ज्यादा उनके बेटे और इस मिस्ट्री गर्ल की चर्चा हो रही है। उनका यह वीडियो फैंस के बीच सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस बार माधुरी की खूबसूरती से ज्यादा उनके बेटे और इस मिस्ट्री गर्ल की चर्चा हो रही है।

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