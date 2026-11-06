वायरल वीडियो: दिवाली पार्टी में एक-साथ पहुंचे ऐश्वर्या-अभिषेक, रोमांटिक अंदाज से लूटी महफिल; क्या बोले यूजर्स?

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गुरुवार को मुंबई में फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में कई सेलेब्स पहुंचे। इस पार्टी में सबसे ज्यादा आकर्षक का केंद्र ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन रहे। यहां कपल ने रोमांस की झलक पेश की। एक-साथ पहुंचे इस सेलिब्रिटी कपल ने फोटोग्राफरों को पोज दिए। इस दौरान ऐश्वर्या लाल रंग के आउटफिट में काफी खूबसूरत दिखीं। जबकि अभिषेक काले रंग के आउटफिट में नजर आए।