वायरल वीडियो: दिवाली पार्टी में एक-साथ पहुंचे ऐश्वर्या-अभिषेक, रोमांटिक अंदाज से लूटी महफिल; क्या बोले यूजर्स?
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Fri, 06 Nov 2026 08:48 AM IST
सार
- Abhishek-Aishwarya: फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में सेलेब्स का जमावड़ा लगा।
- यहां ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने महफिल लूट ली।
- इस कपल के अलावा पार्टी में करीना कपूर, सैफ अली खान, अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना और माधुरी दीक्षित जैसे कलाकार नजर आए।
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विस्तार
गुरुवार को मुंबई में फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में कई सेलेब्स पहुंचे। इस पार्टी में सबसे ज्यादा आकर्षक का केंद्र ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन रहे। यहां कपल ने रोमांस की झलक पेश की। एक-साथ पहुंचे इस सेलिब्रिटी कपल ने फोटोग्राफरों को पोज दिए। इस दौरान ऐश्वर्या लाल रंग के आउटफिट में काफी खूबसूरत दिखीं। जबकि अभिषेक काले रंग के आउटफिट में नजर आए।
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क्यों शर्माईं ऐश्वर्या?
पार्टी में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का लुक काफी शानदार था। उनके बीच के छोटे-छोटे पलों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। जब अभिषेक ने ऐश्वर्या का हाथ पकड़ा, तो ऐश्वर्या शर्माती हुई नजर आईं। फोटोग्राफरों के लिए पोज देते समय, दोनों ने एक-दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखा और मुस्कुराते हुए नजर आए।
पार्टी में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का लुक काफी शानदार था। उनके बीच के छोटे-छोटे पलों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। जब अभिषेक ने ऐश्वर्या का हाथ पकड़ा, तो ऐश्वर्या शर्माती हुई नजर आईं। फोटोग्राफरों के लिए पोज देते समय, दोनों ने एक-दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखा और मुस्कुराते हुए नजर आए।
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रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी पहुंचे। रकुल प्रीत ने शानदार लहंगा पहना। वहीं जैकी भगनानी ने ब्लैक आउटफिट पर रंगीन ब्लेजर पहना। कपल ने कैमरे के सामने पोज दिया।
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी पहुंचे। रकुल प्रीत ने शानदार लहंगा पहना। वहीं जैकी भगनानी ने ब्लैक आउटफिट पर रंगीन ब्लेजर पहना। कपल ने कैमरे के सामने पोज दिया।
विक्की कौशल
बॉलीवुड के शानदार अभिनेता विक्की कौशल ने दिवाली पार्टी में पहुंचकर पार्टी की शान बढ़ा दी। वह ब्लैक ट्राउजर और मरून कुर्ते में पहुंचे। उन्होंने अपने लुक को ब्लैक सनग्लासेस से पूरा किया।
बॉलीवुड के शानदार अभिनेता विक्की कौशल ने दिवाली पार्टी में पहुंचकर पार्टी की शान बढ़ा दी। वह ब्लैक ट्राउजर और मरून कुर्ते में पहुंचे। उन्होंने अपने लुक को ब्लैक सनग्लासेस से पूरा किया।
तमन्ना भाटिया-कृति सेनन
अभिनेत्री तमन्ना भाटिया मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में इंडो-वेस्टर्न आउटफिट में पहुंचीं। यहां वह फातिमा सना शेख से मिलीं और कैमरे के सामने पोज दिए।
वहीं पार्टी में कृति सेनन साड़ी में नजर आईं। उन्होंने लाइट कलर का स्लीवलेस आउटफिट पहना। कैमरे के सामने देखकर उन्होंने फ्लाइंग किस दी।
अभिनेत्री तमन्ना भाटिया मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में इंडो-वेस्टर्न आउटफिट में पहुंचीं। यहां वह फातिमा सना शेख से मिलीं और कैमरे के सामने पोज दिए।
वहीं पार्टी में कृति सेनन साड़ी में नजर आईं। उन्होंने लाइट कलर का स्लीवलेस आउटफिट पहना। कैमरे के सामने देखकर उन्होंने फ्लाइंग किस दी।
अनन्या पांडे और जान्हवी कपूर
आनन्या पांडे ने सिलवर कलर के लहंगे में दिवाली पार्टी में अपने हुस्न के जलवे दिखाए। हसीना ने कैमरे के सामने पोज दिए। पार्टी में वह काफी खुश नजर आईं।
जान्हवी कपूर ब्लैक और गोल्डन आउटफिट में कैमरे के सामने पोज दिए। अभिनेत्री ने डार्क मेकअप किया। उन्होंने अपने बालों को खुला छोड़ा। लाइट ज्वेलरी से उन्होंने अपने लुक को पूरा किया।
आनन्या पांडे ने सिलवर कलर के लहंगे में दिवाली पार्टी में अपने हुस्न के जलवे दिखाए। हसीना ने कैमरे के सामने पोज दिए। पार्टी में वह काफी खुश नजर आईं।
जान्हवी कपूर ब्लैक और गोल्डन आउटफिट में कैमरे के सामने पोज दिए। अभिनेत्री ने डार्क मेकअप किया। उन्होंने अपने बालों को खुला छोड़ा। लाइट ज्वेलरी से उन्होंने अपने लुक को पूरा किया।
सुहाना खान और दिशा पाटनी
शाहरुख खान की बेटी और अभिनेत्री सुहाना खान एंटिक कलर के लहंगे में पार्टी में पहुंची। उनके क्लच ने फैंस का ध्यान खींचा। कैमरे के सामने उन्होंने शालीनता के साथ पोज दिए।
दिशा पाटनी ऑफ व्हाइट साड़ी में पार्टी में पहुंचीं। उन्होंने खुले बालों से अपने लुक को पूरा किया। कैमरे के सामने पोज देते हुए अभिनेत्री मुस्कुराती हुई नजर आईं।
शाहरुख खान की बेटी और अभिनेत्री सुहाना खान एंटिक कलर के लहंगे में पार्टी में पहुंची। उनके क्लच ने फैंस का ध्यान खींचा। कैमरे के सामने उन्होंने शालीनता के साथ पोज दिए।
दिशा पाटनी ऑफ व्हाइट साड़ी में पार्टी में पहुंचीं। उन्होंने खुले बालों से अपने लुक को पूरा किया। कैमरे के सामने पोज देते हुए अभिनेत्री मुस्कुराती हुई नजर आईं।