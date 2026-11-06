Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Abhishek Bachchan and Aishwarya rai reached in romantic style in Diwali party video viral

वायरल वीडियो: दिवाली पार्टी में एक-साथ पहुंचे ऐश्वर्या-अभिषेक, रोमांटिक अंदाज से लूटी महफिल; क्या बोले यूजर्स?

Fri, 06 Nov 2026 08:48 AM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Fri, 06 Nov 2026 08:48 AM IST
सार

  • Abhishek-Aishwarya: फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में सेलेब्स का जमावड़ा लगा।
  • यहां ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने महफिल लूट ली।
  • इस कपल के अलावा पार्टी में करीना कपूर, सैफ अली खान, अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना और माधुरी दीक्षित जैसे कलाकार नजर आए।

विज्ञापन
Abhishek Bachchan and Aishwarya rai reached in romantic style in Diwali party video viral
अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

गुरुवार को मुंबई में फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में कई सेलेब्स पहुंचे। इस पार्टी में सबसे ज्यादा आकर्षक का केंद्र  ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन रहे। यहां कपल ने रोमांस की झलक पेश की। एक-साथ पहुंचे इस सेलिब्रिटी कपल ने फोटोग्राफरों को पोज दिए। इस दौरान ऐश्वर्या लाल रंग के आउटफिट में काफी खूबसूरत दिखीं। जबकि अभिषेक काले रंग के आउटफिट में नजर आए।
विज्ञापन

 
Trending Videos

Abhishek Bachchan and Aishwarya rai reached in romantic style in Diwali party video viral
ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन - फोटो : सोशल मीडिया
क्यों शर्माईं ऐश्वर्या?
पार्टी में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का लुक काफी शानदार था। उनके बीच के छोटे-छोटे पलों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। जब अभिषेक ने ऐश्वर्या का हाथ पकड़ा, तो ऐश्वर्या शर्माती हुई नजर आईं। फोटोग्राफरों के लिए पोज देते समय, दोनों ने एक-दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखा और मुस्कुराते हुए नजर आए।


विज्ञापन
विज्ञापन

Abhishek Bachchan and Aishwarya rai reached in romantic style in Diwali party video viral
रकुल प्रीत सिंह, जैकी भगनानी - फोटो : सोशल मीडिया
रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी पहुंचे। रकुल प्रीत ने शानदार लहंगा पहना। वहीं जैकी भगनानी ने ब्लैक आउटफिट पर रंगीन ब्लेजर पहना। कपल ने कैमरे के सामने पोज दिया। 
विज्ञापन

विक्की कौशल
बॉलीवुड के शानदार अभिनेता विक्की कौशल ने दिवाली पार्टी में पहुंचकर पार्टी की शान बढ़ा दी। वह ब्लैक ट्राउजर और मरून कुर्ते में पहुंचे। उन्होंने अपने लुक को ब्लैक सनग्लासेस से पूरा किया।

तमन्ना भाटिया-कृति सेनन
अभिनेत्री तमन्ना भाटिया मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में इंडो-वेस्टर्न आउटफिट में पहुंचीं। यहां वह फातिमा सना शेख से मिलीं और कैमरे के सामने पोज दिए।

वहीं पार्टी में कृति सेनन साड़ी में नजर आईं। उन्होंने लाइट कलर का स्लीवलेस आउटफिट पहना। कैमरे के सामने देखकर उन्होंने फ्लाइंग किस दी।

अनन्या पांडे और जान्हवी कपूर
आनन्या पांडे ने सिलवर कलर के लहंगे में दिवाली पार्टी में अपने हुस्न के जलवे दिखाए। हसीना ने कैमरे के सामने पोज दिए। पार्टी में वह काफी खुश नजर आईं।

जान्हवी कपूर ब्लैक और गोल्डन आउटफिट में कैमरे के सामने पोज दिए। अभिनेत्री ने डार्क मेकअप किया। उन्होंने अपने बालों को खुला छोड़ा। लाइट ज्वेलरी से उन्होंने अपने लुक को पूरा किया। 

सुहाना खान और दिशा पाटनी
शाहरुख खान की बेटी और अभिनेत्री सुहाना खान एंटिक कलर के लहंगे में पार्टी में पहुंची। उनके क्लच ने फैंस का ध्यान खींचा। कैमरे के सामने उन्होंने शालीनता के साथ पोज दिए।

दिशा पाटनी ऑफ व्हाइट साड़ी में पार्टी में पहुंचीं। उन्होंने खुले बालों से अपने लुक को पूरा किया। कैमरे के सामने पोज देते हुए अभिनेत्री मुस्कुराती हुई नजर आईं।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed