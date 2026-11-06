{"_id":"6aedeee9b3b077dba80fe115","slug":"ramayana-box-office-collection-day-2-ranbir-film-crosses-100-crore-mark-in-india-despite-a-drop-in-earnings-2026-11-06","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बॉक्स ऑफिस: दूसरे ही दिन औंधे मुंह गिरी 'रामायण' की कमाई, जानें कितना हुआ रणबीर की फिल्म का टोटल कलेक्शन","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन फैंस को लंबे समय से 'रामायण' का इंतजार था। बड़ी स्टारकास्ट और बजट में बनी ये फिल्म 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। जानिए बॉक्स ऑफिस पर रणबीर की फिल्म के लिए कैसा रहा दूसरा दिन।

Trending Videos

दूसरे दिन गिरी कमाई?

फिल्म 'रामायण' के लिए बॉक्स ऑफिस पर पहला दिन शानदार रहा। पहले दिन इसने 64.85 करोड़ की कमाई की थी। लेकिन दूसरे दिन इसकी कमाई में गिरावट देखने को मिली है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे दिन अब तक 34.06 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है। इस दौरान फिल्म देशभर में 20,263 शोज में दिखाई जा रही है।



भाषा के हिसाब से कमाई की बात करें तो हिंदी में फिल्म ने 17,265 शोज से 25.42 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है। वहीं, कन्नड़ में 802 शोज से 3.62 करोड़ रुपये, तेलुगु में 1,320 शोज से 3.02 करोड़ रुपये, तमिल में 487 शोज से 1.11 करोड़ रुपये और मलयालम में 389 शोज से 89 लाख रुपये की कमाई की है।

विज्ञापन

विज्ञापन

फिल्म का कुल कलेक्शन

इन आंकड़ों के साथ 'रामायण' का भारत में कुल नेट कलेक्शन 98.91 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, फिल्म का कुल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 117.69 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म ने 127.50 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। हालांकि, भारत में फिल्म के दूसरे दिन के फाइनल कलेक्शन के आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं।

विज्ञापन

कितना है 'रामायण' का बजट?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म 'रामायण' के दोनों भागों को बनाने में लगभग 4,000 करोड़ रुपये का खर्च आ रहा है। इस बजट के साथ यह दुनिया की सबसे महंगी फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है।



फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा का कहना है कि इस फिल्म को हॉलीवुड की 'लॉर्ड ऑफ द रींग्स' और 'अवतार' जैसी बड़ी फिल्मों की टक्कर का बनाया जा रहा है, ताकि इसे पूरी दुनिया में पसंद किया जा सके।