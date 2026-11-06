रामायण: 'हर छोटी चीज मायने रखती है', इंद्र का रोल निभाने पर कुणाल ने जताया आभार; शूटिंग याद कर कही दिल की बात

अभिनेता ने फिल्म के अनुभव के बारे में बात करते हुए लिखा, 'इस फिल्म को बनते हुए देखना मेरे लिए एक खास अनुभव रहा। इससे मुझे समझ आया कि जब लोग छोटे सपने देखने से इनकार कर देते हैं और फिर अपने उस सपने को पूरा करने का हौसला रखते हैं, तो क्या कुछ हो सकता है। एक-एक कदम और एक-एक फ्रेम के साथ इस सपने को पूरा करने में बहुत प्यार, जुनून और विश्वास लगा है।'कुणाल ने फिल्म की पूरी टीम का भी आभार जताया। उन्होंने लिखा, 'फिल्म की पूरी कास्ट और क्रू, सभी टेक्नीशियन, मेकअप आर्टिस्ट, कॉस्ट्यूम डिजाइनर और पर्दे के पीछे लगातार मेहनत करने वाले हर शख्स का बहुत-बहुत धन्यवाद। इतने बड़े लेवल की फिल्म बनाने में बहुत कुछ लगता है। हर छोटी चीज मायने रखती है और फिल्म में सभी की मेहनत, प्यार और लगन साफ नजर आती है।'आखिर में अभिनेता ने दर्शकों से फिल्म देखने की अपील करते हुए लिखा, ''रामायण' अब सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इसे जितनी बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जरूर देखें।'