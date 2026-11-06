'मैं नाबालिग हूं': टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस के मुख्य हमलावर का बड़ा दावा, मकोका कोर्ट ने दिए जांच के आदेश
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Fri, 06 Nov 2026 09:14 PM IST
सार
- अभिनेता टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है।
- फायरिंग मामले में सभी आरोपियों को मकोका कोर्ट के सामने पेश किया गया।
- इस दौरान मुख्य हमलावर ने कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर दावा किया कि वह नाबालिग है।
- जानिए क्या है पूरा मामला।
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विस्तार
बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग मामले में नया मोड़ सामने आया है। कोर्ट में मुख्य हमलावर माने जा रहे फूल सिंह ने एक अर्जी दाखिल कर दावा किया कि वह नाबालिग है।
कोर्ट ने दिए ये आदेश
आईएएनएस के मुताबिक कोर्ट रूम में फूल सिंह ने कहा कि उसे पहले अपने वकील से बात नहीं करने दी गई, जिस वजह से वह कोर्ट को अपनी उम्र के बारे में नहीं बता पाया।
कोर्ट ने उसकी उम्र की जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट जमा की जाए। वहीं, आरोपी नंबर 1, 2, 6, 7 और 8 को 11 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है, जबकि बाकी सात आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले की सुनवाई एक विशेष मकोका कोर्ट कर रही है, जिसने पहले भी आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेजा था।
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कोर्ट ने दिए ये आदेश
आईएएनएस के मुताबिक कोर्ट रूम में फूल सिंह ने कहा कि उसे पहले अपने वकील से बात नहीं करने दी गई, जिस वजह से वह कोर्ट को अपनी उम्र के बारे में नहीं बता पाया।
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कोर्ट ने उसकी उम्र की जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट जमा की जाए। वहीं, आरोपी नंबर 1, 2, 6, 7 और 8 को 11 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है, जबकि बाकी सात आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले की सुनवाई एक विशेष मकोका कोर्ट कर रही है, जिसने पहले भी आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेजा था।
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बिश्नोई गैंग का केस में बड़ा हाथ
टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर हुई फायरिंग के मामले में जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच को गैंग के वित्तीय नेटवर्क से जुड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मुंबई में मौजूद शूटरों तक पैसे पहुंचाने के लिए स्थानीय ऑटो-रिक्शा चालकों और छोटे दुकानदारों के बैंक खातों का इस्तेमाल किया।
कमीशन का लालच देकर उनके यूपीआई क्यूआर कोड लिए जाते थे और फिर हरियाणा से इन खातों में पैसे ट्रांसफर कराए जाते थे। इस पूरे नेटवर्क के जरिए गैंग ने अपनी गतिविधियों को छिपाने और जांच एजेंसियों को गुमराह करने की कोशिश की।
मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक इस मनी ट्रेल में विदेश में बैठे गैंग के मुख्य गुर्गे अनिल पंडित का नाम सामने आया है। आरोप है कि अनिल पंडित मुंबई में मौजूद शूटरों फूल सिंह, रेहान और ऋतिक को लगातार निर्देश देता था। उसके कहने पर शूटर स्थानीय रिक्शा चालकों और दुकानदारों से संपर्क करते थे और उन्हें खाते में पैसे मंगवाने के बदले कमीशन देने का लालच देते थे।
टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर हुई फायरिंग के मामले में जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच को गैंग के वित्तीय नेटवर्क से जुड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मुंबई में मौजूद शूटरों तक पैसे पहुंचाने के लिए स्थानीय ऑटो-रिक्शा चालकों और छोटे दुकानदारों के बैंक खातों का इस्तेमाल किया।
कमीशन का लालच देकर उनके यूपीआई क्यूआर कोड लिए जाते थे और फिर हरियाणा से इन खातों में पैसे ट्रांसफर कराए जाते थे। इस पूरे नेटवर्क के जरिए गैंग ने अपनी गतिविधियों को छिपाने और जांच एजेंसियों को गुमराह करने की कोशिश की।
मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक इस मनी ट्रेल में विदेश में बैठे गैंग के मुख्य गुर्गे अनिल पंडित का नाम सामने आया है। आरोप है कि अनिल पंडित मुंबई में मौजूद शूटरों फूल सिंह, रेहान और ऋतिक को लगातार निर्देश देता था। उसके कहने पर शूटर स्थानीय रिक्शा चालकों और दुकानदारों से संपर्क करते थे और उन्हें खाते में पैसे मंगवाने के बदले कमीशन देने का लालच देते थे।
जांच में हुए चौंकाने वाले खुलासे
जांच में सामने आया कि शूटर पहले रिक्शा चालकों और दुकानदारों से उनके यूपीआई क्यूआर कोड हासिल करते थे। इसके बाद इन कोड की तस्वीरें अनिल पंडित को भेजी जाती थीं। अनिल इन्हें अपने छोटे भाई अभिषेक पंडित तक पहुंचाता था।
आरोप है कि अभिषेक के निर्देश पर उसकी पत्नी सुनेहा पंडित हरियाणा के करनाल से इन क्यूआर कोड को स्कैन कर रकम ट्रांसफर करती थी। इसके बाद मुंबई में मौजूद शूटर संबंधित व्यक्ति को कमीशन देकर बाकी रकम कैश ले लेते थे।
जांच में सामने आया कि शूटर पहले रिक्शा चालकों और दुकानदारों से उनके यूपीआई क्यूआर कोड हासिल करते थे। इसके बाद इन कोड की तस्वीरें अनिल पंडित को भेजी जाती थीं। अनिल इन्हें अपने छोटे भाई अभिषेक पंडित तक पहुंचाता था।
आरोप है कि अभिषेक के निर्देश पर उसकी पत्नी सुनेहा पंडित हरियाणा के करनाल से इन क्यूआर कोड को स्कैन कर रकम ट्रांसफर करती थी। इसके बाद मुंबई में मौजूद शूटर संबंधित व्यक्ति को कमीशन देकर बाकी रकम कैश ले लेते थे।
18 अक्तूबर को जुहू में हुई थी फायरिंग
टाइगर श्रॉफ से जुड़े इस मामले में गोलीबारी की घटना 18 अक्तूबर को मुंबई के जुहू इलाके में हुई थी। उस समय बाइक सवार तीन हमलावरों ने अभिनेता की कार पर कई गोलियां चलाई थीं। घटना में टाइगर श्रॉफ को चोट नहीं आई थी, लेकिन गोली लगने से उनके ड्राइवर और वहां से गुजर रहा एक राहगीर घायल हो गए थे।
ये भी पढ़ें- सलमान खान: 'कई लोग डूब जाएंगे', भाईजान की जिंदगी पर बनी मूवी तो होगा बवाल? बायोपिक के सवाल पर दिया मजेदार जवाब
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