सुकेश चंद्रशेखर केस: कैसे हुई थी पहली मुलाकात? गिफ्ट में कार देने की हुई बात; नोरा ने कोर्ट में खोले कई राज

विशेष मकोका जज गगनदीप सिंह ने विशेष लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह के जरिए नोरा का मुख्य बयान दर्ज किया। कोर्ट में गवाही के दौरान नोरा ने बताया कि वह चेन्नई में आयोजित एक चैरिटी कार्यक्रम में शामिल होने गई थीं।इस कार्यक्रम का आयोजन लीना मारिया पॉल ने किया था। नोरा ने बताया कि इस दौरान उनकी पहली मुलाकात लीना से हुई थी और सुकेश से पहली बार फोन पर बातचीत हुई थी। उनकी आगे की गवाही 30 नवंबर तक के लिए टाल दी गई है।

कैसे हुई पहली मुलाकात

अपने बयान में नोरा ने बताया कि दिसंबर 2020 में उन्हें चेन्नई में एक कार्यक्रम के लिए बुलाया गया था। इस कार्यक्रम की आयोजक लीना पॉल थीं। नोरा को एक्सीड एंटरटेनमेंट नाम की एजेंसी के जरिए बुक किया गया था और कार्यक्रम के दौरान ही उनकी लीना से पहली मुलाकात हुई थी।



नोरा ने कोर्ट को बताया कि जब वह कार्यक्रम के लिए तैयार हो रही थीं, तब उनकी टीम ने उन्हें बताया कि लीना अपने परिवार के सदस्यों के साथ उनसे मिलना चाहती हैं। इसके बाद लीना कुछ लोगों और दो वीडियोग्राफरों के साथ उनके कमरे में पहुंचीं। उनके पास कुछ गिफ्ट भी थे।



नोरा ने अपने बयान में कहा, 'लीना ने अपना परिचय मुझसे कराया। लीना ने खुद को नेल आर्टिस्ट्री सैलून की मालकिन बताया। इस दौरान तस्वीरें भी ली गईं। इसके बाद लीना ने मुझसे कहा कि उनके पति मुझसे 'हैलो' कहना चाहते हैं और मेरे आने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं।'



उन्होंने आगे बताया, 'इसके बाद लीना ने अपने पति को फोन किया और मोबाइल को स्पीकर पर रख दिया। फोन पर उनके पति ने मुझसे कहा, 'आने के लिए धन्यवाद।'



नोरा के मुताबिक, इसी बातचीत के दौरान लीना ने उन्हें बताया कि वह उन्हें एक कार गिफ्ट करना चाहती हैं। इसके बाद उनके पति ने भी नोरा से गिफ्ट के तौर पर कार स्वीकार करने की गुजारिश की।