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Hindi News ›   Entertainment ›   Vicky Kaushal Katrina Kaif Rajpal Yadav Among Stars Attended The Prayer Meet For Late Director Kuku Kohli

कुकू कोहली: कटरीना-विक्की से लेकर राजपाल यादव तक, निर्देशक कुकू कोहली की प्रार्थना सभा में पहुंचे सितारे

Sat, 29 Aug 2026 07:16 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Sat, 29 Aug 2026 07:16 PM IST
सार

Kuku Kohli Prayer Meet: निर्देशक कुकू कोहली का मंगलवार 25 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने के चलते निधन हो गया था। वे 77 वर्ष के थे। आज उनकी प्रेयर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें कई कलाकार शामिल हुए। 

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Vicky Kaushal Katrina Kaif Rajpal Yadav Among Stars Attended The Prayer Meet For Late Director Kuku Kohli
कुकू कोहली की प्रेयर मीट में पहुंचे बॉलीवुड के कलाकार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन को ब्रेक देने वाले नामी निर्देशक कुकू कोहली 25 अगस्त को 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। 26 अगस्त को उनका अंतिम संस्कार हुआ था। अब आज उनकी प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें फिल्मी दुनिया के कई सितारे शामिल हुए। 

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अरुणा ईरानी 
एक्ट्रेस अरुणा ईरानी भी अपने दिवंगत पति कुकू कोहली की प्रेयर मीट में पहुंचीं। इस दौरान वह काफी भावुक नजर आईं। प्रेयर मीट में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों ने कुकू कोहली को याद किया और उनके परिवार के साथ इस मुश्किल समय में खड़े नजर आए।

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मुमताज और पूनम सिन्हा 
कुकू कोहली के निधन की खबर के बाद से ही फिल्म इंडस्ट्री में शोक का माहौल है। उनकी प्रेयर मीट में पहुंचकर सितारों ने उन्हें याद किया और परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर कीं। प्रेयर मीट में पूनम सिन्हा अपनी दोस्त और दिग्गज एक्ट्रेस मुमताज के साथ पहुंचीं। दोनों ने कुकू कोहली को श्रद्धांजलि दी।

 

 

 

 

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मधू 
एक्ट्रेस मधू भी कुकू कोहली की प्रेयर मीट में शामिल हुईं। उन्होंने दिवंगत डायरेक्टर को श्रद्धांजलि दी। 

 

 

 

 

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जैकी श्रॉफ और अनुपम खेर
कुकू कोहली की प्रेयर मीट में जैकी श्रॉफ और अनुपम खेर भी नजर आए। दोनों एक्टर्स कुकू कोहली की प्रेयर मीट में शामिल हुए और उन्हें याद किया।

 

 

 

 

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सुनील पाल
वहीं, कॉमेडियन सुनील पाल भी कुकू कोहली की प्रेयर मीट में पहुंचे। उन्होंने भी दिवंगत फिल्ममेकर को श्रद्धांजलि दी।

 

 

 

 

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राजपाल यादव
वहीं, एक्टर राजपाल यादव भी फिल्ममेकर की प्रेयर मीट में नजर आए। उन्होंने दिवंगत डायरेक्टर को श्रद्धांजलि देकर परिवार को सांत्वना दी।

 

 

 

 

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विक्की कौशल और कैटरीना कैफ   
विक्की कौशल और कैटरीना कैफ भी कुकू कोहली की प्रेयर मीट में पहुंचे। दोनों ने दिवंगत फिल्ममेकर को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। 

 

 

 

 

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