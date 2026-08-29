कुकू कोहली: कटरीना-विक्की से लेकर राजपाल यादव तक, निर्देशक कुकू कोहली की प्रार्थना सभा में पहुंचे सितारे

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन को ब्रेक देने वाले नामी निर्देशक कुकू कोहली 25 अगस्त को 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। 26 अगस्त को उनका अंतिम संस्कार हुआ था। अब आज उनकी प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें फिल्मी दुनिया के कई सितारे शामिल हुए।

अरुणा ईरानी

एक्ट्रेस अरुणा ईरानी भी अपने दिवंगत पति कुकू कोहली की प्रेयर मीट में पहुंचीं। इस दौरान वह काफी भावुक नजर आईं। प्रेयर मीट में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों ने कुकू कोहली को याद किया और उनके परिवार के साथ इस मुश्किल समय में खड़े नजर आए।

विज्ञापन

कुकू कोहली के निधन की खबर के बाद से ही फिल्म इंडस्ट्री में शोक का माहौल है। उनकी प्रेयर मीट में पहुंचकर सितारों ने उन्हें याद किया और परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर कीं। प्रेयर मीट में पूनम सिन्हा अपनी दोस्त और दिग्गज एक्ट्रेस मुमताज के साथ पहुंचीं। दोनों ने कुकू कोहली को श्रद्धांजलि दी।

मधू

एक्ट्रेस मधू भी कुकू कोहली की प्रेयर मीट में शामिल हुईं। उन्होंने दिवंगत डायरेक्टर को श्रद्धांजलि दी।

कुकू कोहली की प्रेयर मीट में जैकी श्रॉफ और अनुपम खेर भी नजर आए। दोनों एक्टर्स कुकू कोहली की प्रेयर मीट में शामिल हुए और उन्हें याद किया।वहीं, कॉमेडियन सुनील पाल भी कुकू कोहली की प्रेयर मीट में पहुंचे। उन्होंने भी दिवंगत फिल्ममेकर को श्रद्धांजलि दी।वहीं, एक्टर राजपाल यादव भी फिल्ममेकर की प्रेयर मीट में नजर आए। उन्होंने दिवंगत डायरेक्टर को श्रद्धांजलि देकर परिवार को सांत्वना दी।

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ भी कुकू कोहली की प्रेयर मीट में पहुंचे। दोनों ने दिवंगत फिल्ममेकर को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।