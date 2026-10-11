कंगना रनौत: अभिनेत्री ने साधा सीजेपी पर निशाना, बताया राष्ट्रविरोधी ताकत; प्रदर्शन को लेकर कही ये बात

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विज्ञापन बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) की लीडरशिप को राष्ट्रविरोधी ताकतें कहा है। सीजेपी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल रही है।

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कितने लोग हिरासत में लिए गए?

सीजेपी ने 10 अक्तूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था, मगर प्रदर्शनकारियों के दिल्ली में उस जगह तक पहुंचने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने उनके नेताओं को हिरासत में ले लिया। शनिवार को दिल्ली भर में 6,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें से ज्यादातर लोगों को बाद में छोड़ दिया गया।

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दिल्ली की घटनाओं पर क्या बोलीं कंगना?

हाल ही में कंगना से दिल्ली में हुई घटनाओं पर उनकी राय पूछी गई। इस पर अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शनों के जरिए देश को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही थी। सीजेपी प्रदर्शनकारियों के बारे में बात करते हुए कंगना ने कहा, 'देखिए कि लोग अब इन राष्ट्र-विरोधी ताकतों को कैसे बेनकाब कर रहे हैं। पुलिस को छोड़िए, अब आम लोग भी उन्हें पकड़ेंगे और उनसे जवाब मांगेंगे क्योंकि लोगों ने उन्हें पहचानना शुरू कर दिया है।' सलमान खान: कैसा होगा अभिनेता के यूट्यूब चैनल का कंटेंट? खुद दी जानकारी; इसलिए फैंस का अदा किया शुक्रिया हाल ही में कंगना से दिल्ली में हुई घटनाओं पर उनकी राय पूछी गई। इस पर अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शनों के जरिए देश को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही थी। सीजेपी प्रदर्शनकारियों के बारे में बात करते हुए कंगना ने कहा, 'देखिए कि लोग अब इन राष्ट्र-विरोधी ताकतों को कैसे बेनकाब कर रहे हैं। पुलिस को छोड़िए, अब आम लोग भी उन्हें पकड़ेंगे और उनसे जवाब मांगेंगे क्योंकि लोगों ने उन्हें पहचानना शुरू कर दिया है।'

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विरोध प्रदर्शन को लेकर क्या बोलीं कंगना?

कंगना की ये बातें अयोध्या जाते समय लखनऊ पहुंचने पर सामने आईं। उन्होंने कहा था कि वह राम लला की पूजा-अर्चना के लिए राम मंदिर जाएंगी। अभिनेत्री और मंडी से मौजूदा सांसद ने पार्टी के विरोध प्रदर्शन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा के लिए ताकतें काम कर रही हैं। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नागरिकों को कोई परेशानी न हो।

क्यों हुआ प्रदर्शन?

उनकी ये बातें सीजेपी के विरोध प्रदर्शनों के बीच सामने आई हैं, जिसमें मतदाता सूची के एसआईआर से जुड़ी कथित अनियमितताओं को लेकर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है। संगठन ने मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाने को लेकर चिंता जताई है और संशोधन प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता की मांग की है।