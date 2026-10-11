{"_id":"6acb082f2e95a53655029916","slug":"salman-khan-thanks-fans-after-youtube-channel-launch-says-the-content-is-not-for-you-2026-10-11","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सलमान खान: कैसा होगा अभिनेता के यूट्यूब चैनल का कंटेंट? खुद दी जानकारी; इसलिए फैंस का अदा किया शुक्रिया","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन सलमान खान फिल्हाल अपने शो 'बिग बॉस 20' को होस्ट कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया है। यूट्यूब चैनल 'बीइंग द सलमान खान' लॉन्च करने के बाद अभिनेता ने दर्शकों को संबोधित किया है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने बताया है कि इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट होगा।

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कैसा होगा सलमान के प्लेटफॉर्म का कंटेंट?

अभिनेता ने साफ किया है कि हो सकता है कि इसका कंटेंट सभी को पसंद न आए। इसे बच्चों के लिए बनाया गया है। एक्स पर एक पोस्ट में, बॉलीवुड सुपरस्टार ने दर्शकों का शुक्रिया अदा किया और अपने विजन के बारे में बताया। उनके मैसेज से पता चलता है कि उनके नए प्लेटफॉर्म पर फैमिली-फ्रेंडली कंटेंट होगा।

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सलमान ने पोस्ट में क्या लिखा?

अपने चैनल के कंटेंट के बारे में जानकारी देते हुए अभिनेता ने एक्स पर लिखा, 'मेरा यूट्यूब चैनल देखने के लिए धन्यवाद, मैं समझता हूं कि कंटेंट अभी आपके लिए नहीं है, लेकिन आप यह भी समझते होंगे कि यह आपके छोटे बच्चों के लिए है। देखते हैं यह कैसा रहता है, थोड़ी मस्ती के साथ प्यार और परिवार के साथ शिक्षा भी बच्चों के लिए जरूरी है। है ना?'



Thank u for watching my YouTube Channel, I understand that the content is not for u yet but u also get it that it's for your little ones. Let's see how this pans out, thodi si masti ke saath pyaar aur family ke saath education bhi zaruri hai bacchon ke liye. Haina? — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) October 10, 2026 अपने चैनल के कंटेंट के बारे में जानकारी देते हुए अभिनेता ने एक्स पर लिखा, 'मेरा यूट्यूब चैनल देखने के लिए धन्यवाद, मैं समझता हूं कि कंटेंट अभी आपके लिए नहीं है, लेकिन आप यह भी समझते होंगे कि यह आपके छोटे बच्चों के लिए है। देखते हैं यह कैसा रहता है, थोड़ी मस्ती के साथ प्यार और परिवार के साथ शिक्षा भी बच्चों के लिए जरूरी है। है ना?'

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पहले वीडियो में क्या है?

'बीइंग द सलमान खान' चैनल एक्टर की खास स्क्रीन पर्सनैलिटी पर आधारित है। पहले वीडियो में दो सलमान हैं- एक कोच के तौर पर और दूसरा स्टूडेंट के तौर पर, जो उनके खास अंदाज, बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग बोलने के तरीके को सीख रहा है। इस कॉन्सेप्ट में सलमान की ऑन-स्क्रीन पर्सनैलिटी की खूबियों को मजेदार सीख में बदला गया है।

सलमान ने कब लॉन्च किया चैनल? सलमान ने 22 सितंबर को 'बीइंग द सलमान खान' चैनल लॉन्च किया था।

अब तक इस पर 10 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं।

सलमान ने इस चैनल को इस मैसेज के साथ लॉन्च किया था, 'शुरू से शुरू करते हैं। मेरा आधिकारिक यूट्यूब चैनल। A से Z तक सब यहां मिलेगा।'