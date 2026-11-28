{"_id":"6b0ad2e73025079f9002f358","slug":"mr-india-international-2017-darasing-revealed-about-his-presence-in-cop-31-in-recent-interview-2026-11-28","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"इंटरव्यू: दारासिंग ने बताया कैसा था मिस्टर इंडिया बनने के बाद सफर, अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर मिला सम्मान","category":{"title":"Celebs Interviews","title_hn":"साक्षात्कार","slug":"celebs-interviews"}}

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महाराष्ट्र के परभणी से आने वाले दारासिंग अभिनय के साथ सामाजिक कामों में भी सक्रिय हैं। अमर उजाला से बातचीत में उन्होंने अपने सफर के उन अनुभवों को साझा किया, जिन्होंने उनके काम और सोच को दिशा दी। पढ़िए क्या बोले दारासिंग....

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मिस्टर इंडिया बनने के बाद क्या करना चाहते थे दारासिंग?

दारासिंग कहते हैं, 'जब मैंने मिस्टर इंडिया जीता, उसी समय से मेंटल हेल्थ के लिए कुछ करना चाहता था। अपने कॉलेज के कुछ प्रोफेसर्स और प्रिंसिपल से मिला, लेकिन इस क्षेत्र में सबकी जानकारी बहुत सीमित थी। मुझे कोई सही दिशा नहीं मिली, जहां से मैं इस काम को आगे बढ़ा पाता। इसके बाद मैंने ब्लड कैंसर को अपने काम का विषय चुना।'



इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली तो थेरेपिस्ट सामने आए

वह बताते हैं, 'महामारी के दौरान लोगों की चिंता और डिप्रेशन की परेशानी ज्यादा सामने आने लगी। तब मैंने दोबारा इस दिशा में काम करने के बारे में सोचा। मैंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली कि क्या कोई मेरी मदद कर सकता है, जिससे लोगों को कम खर्च में थेरेपी मिल सके। मेरे फॉलोअर्स में कई थेरेपिस्ट और काउंसलर्स थे। उन्होंने जवाब दिया और इस काम में मदद की।'

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परभणी में आइडिया थे मगर शुरुआत नहीं थी पता

अपने छोटे शहर के अनुभव पर दारासिंग कहते हैं, 'मैं महाराष्ट्र के परभणी से हूं। मेरी फैमिली आज भी वहीं रहती है। वहां बहुत सारे आइडिया होते थे, लेकिन उन्हें शुरू कैसे करना है, यह पता नहीं होता था। कई बार यह भी नहीं मालूम होता था कि किसी व्यक्ति को अप्रोच कैसे करें, मैसेज कैसे लिखें या फॉलोअप किस तरह करें। ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन सही गाइडेंस न हो तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है।'



अपने होमटाउन के लिए सबसे पहले करेंगे यह काम

दारासिंग से पूछा गया कि अगर उन्हें अपने शहर में बदलाव लाने का मौका मिले तो वह सबसे पहले क्या करेंगे। इस पर उन्होंने कहा, 'मेरे होमटाउन में अच्छी सड़कों की बहुत जरूरत है। अगर मेरे हाथ में कुछ करने का मौका हो तो मैं सबसे पहले वहां की सड़कें बनवाऊंगा। यह ऐसी चीज है, जिसकी वहां सबसे ज्यादा कमी महसूस होती है।'

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COP31 पहुंचकर समझा कि यह कितना बड़ा आयोजन है

दारासिंग को यह सम्मान संयुक्त राष्ट्र के 31वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP31) के दौरान तुर्किये के अंताल्या में मिला। वह बताते हैं कि शुरुआत में उन्हें इस आयोजन की अहमियत का अंदाजा नहीं हुआ था। वह कहते हैं, 'मुझे कोई भी खबर मिलती है तो मैं बहुत सामान्य रहता हूं। ऐसा कभी महसूस नहीं होता कि ओह माय गॉड, ऐसा हो गया। लेकिन जब मैं COP के लिए पहुंचा और वहां की व्यवस्थाएं देखीं, तब मुझे एहसास हुआ कि यह कितना बड़ा आयोजन है। सुबह सवा पांच बजे होटल से निकला तो देखा कि COP के लिए चलने वाली ट्रेन पूरी भरी हुई थी। उसमें दुनिया के अलग-अलग देशों के लोग, पत्रकार और मंत्री तक सफर कर रहे थे।'



'मेरे बगल में बैठे थे टोंगा के प्रधानमंत्री

सम्मेलन के ब्लू जोन में हुई एक मुलाकात को याद करते हुए दारासिंग कहते हैं, 'मैं वहां दूसरे लोगों के साथ बैठा था। बातचीत के दौरान मेरे बगल में बैठे व्यक्ति ने बताया कि वह टोंगा के प्रधानमंत्री हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं किस स्तर के लोगों के साथ बैठा हूं। यह मेरे लिए बहुत खास और आभार से भरा पल था।'