कैलाश खेर: 10 महीने पहले खरीदा था ऑफिस, अब करोड़ों में बेचा; कितनी हुई कमाई? जानें पूरा मामला

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इसके बाद 'तेरी दीवानी', 'या रब्बा' और 'बाहुबली' फ्रेंचाइजी के गानों ने भी उनकी आवाज को घर-घर तक पहुंचाया। संगीत की दुनिया में अपनी खास पहचान बनाने वाले कैलाश खेर अब प्रॉपर्टी डील को लेकर चर्चा में हैं।कैलाश खेर ने 2,619 वर्ग फीट का यह ऑफिस 10.75 करोड़ में बेचा है। खास बात यह है कि कैलाश खेर ने इस प्रॉपर्टी को सिर्फ 10 महीने पहले ही 10.50 करोड़ रुपये में खरीदा था। यानी खरीदने के 10 महीने बाद उन्होंने इसे 25 लाख ज्यादा कीमत में बेच दिया।CRE Matrix की ओर से एक्सेस किए गए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, इस ऑफिस की बिक्री 9 सितंबर 2026 को रजिस्टर हुई। इसे लेकवाटर रिटेल प्राइवेट लिमिटेड ने कैलाश खेर से खरीदा है।