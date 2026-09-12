सिंटा विवाद: पद्मिनी कोल्हापुरे और प्रीति सप्रू के बीच इगड़ा क्यों? कुनिका ने लगाए अभिनेत्री पर चोरी के आरोप

पूनम ढिल्लों ने किया सवाल

वायरल वीडियो में पुलिस भी है, जो वहां मौजूद लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि वह इस मामले में किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं कर रही है और उनके लिए सभी लोग बराबर हैं, लेकिन पद्मिनी कहती हैं कि उनका डेटा चोरी कर लिया गया है। वहीं, एक अन्य वीडियो में पूनम ढिल्लों सवाल करती हैं कि उनकी कार की तलाशी क्यों ली जा रही है।



यह वीडियो कथित तौर पर कुनिका ने बनाया है। पूनम इस बात पर भी नाराज हो जाती हैं। दोनों के बीच बहस होने पर फिर पुलिस कहती है कि' मुझे इस तरह बात करने में बुरा लग रहा है। हम झुग्गी में रहने वाले लोगों से भी इस तरह बात नहीं करते'। पुलिस ने आगे कहा कि 'कम से कम अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा का तो ख्याल रखिए, लोग आपको देख रहे हैं। आप अपनी बातों और आरोपों पर अड़ी हुई हैं और हमारी बात नहीं सुन रही हैं। अगर कोई और होता तो हम उसे थप्पड़ भी मार देते। हम आपको सम्मान दे रहे हैं, लेकिन इसकी भी एक सीमा है'।