बॉक्स ऑफिस: छठे हफ्ते भी 'हनुमान अंश' का जलवा बरकरार, पार किया 200 करोड़ का आंकड़ा, इस फिल्म को छोड़ा पीछे

'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की थी। फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 10 लाख की कमाई की थी। शुरुआती दो हफ्तों में भी फिल्म का प्रदर्शन खास नहीं रहा और इसकी नेट कमाई सिर्फ 1.48 करोड़ तक पहुंची थी।इसके बाद फिल्म को दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिलने लगी और इसका फायदा बॉक्स ऑफिस पर साफ नजर आया। 16वें दिन फिल्म की कमाई में बड़ा उछाल आया। इसके बाद फिल्म ने तीसरे, चौथे और पांचवें हफ्ते में शानदार प्रदर्शन किया।चौथे हफ्ते में फिल्म ने करीब 61 करोड़ कमाए, जबकि पांचवें हफ्ते में इसकी कमाई बढ़कर करीब 90 करोड़ हो गई। छठे हफ्ते के छठे वीकेंड की शुरुआत भी शानदार रही। रिलीज के 36वें दिन यानी शुक्रवार को फिल्म ने 10.50 करोड़ की नेट कमाई की। इसके साथ भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन 174 करोड़ हो गया।