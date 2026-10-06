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कैलिब फ्लिन: 'अमेरिकन आइडल' में दिख चुके शख्स को उम्रकैद, इस मामले में पाए गए दोषी; हुए चौंकाने वाले खुलासे

Tue, 06 Oct 2026 10:59 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Tue, 06 Oct 2026 10:59 PM IST
सार

Caleb Flynn: 'अमेरिकन आइडल' में नजर आ चुके पूर्व म्यूजिक पास्टर कैलिब फ्लिन को अपनी पत्नी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। जानिए क्या है पूरा मामला।  

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Former American Idol Singer Caleb Flynn Sentenced To Life in Prison For Wife Murder
कैलिब फ्लिन - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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'अमेरिकन आइडल' में नजर आ चुके ओहायो में रहने वाले 40 वर्षीय कैलिब फ्लिन को कोर्ट ने बिना पैरोल के उम्रकैद की सजा दी है। पिछले हफ्ते जूरी ने उन्हें अपनी पत्नी एश्ले फ्लिन की हत्या का दोषी ठहराया था।
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पत्नी की हत्या के बाद रची थी लूट की कहानी
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, कैलिब ने फरवरी में अपने घर में हुई पत्नी की हत्या को चोरी की घटना दिखाने की कोशिश की थी। उन्होंने दावा किया था कि घर में घुसे एक चोर ने उनकी पत्नी एश्ले फ्लिन की हत्या कर दी। एश्ले 37 साल की थीं और स्कूल टीचर होने के साथ-साथ वॉलीबॉल कोच भी थीं।
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कैलिब 2013 में 'अमेरिकन आइडल' में नजर आए थे। उस दौरान उन्होंने बताया था कि उनकी पत्नी एश्ले ने उन्हें सिंगिंग कॉम्पिटिशन में अपने सपने पूरे करने के लिए प्रोत्साहित किया था। हालांकि, वह हॉलीवुड के मुख्य राउंड तक नहीं पहुंच सके थे।
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Former American Idol Singer Caleb Flynn Sentenced To Life in Prison For Wife Murder
कैलिब फ्लिन - फोटो : सोशल मीडिया
अफेयर का भी हुआ खुलासा
मामले की सुनवाई के दौरान कैलिब के अफेयर की बात भी सामने आई। एलीघा बोटनर ने कोर्ट में गवाही देते हुए बताया कि वह 2022 में कैलिब से मिली थीं। उस समय वह 20 साल की थीं और उनके चर्च में इंटर्न के तौर पर काम करती थीं। दोनों के बीच एक साल से ज्यादा समय तक अफेयर रहा।

एलीघा ने दावा किया कि कैलिब अपनी पत्नी से नफरत करने की बात कहते थे और कई बार उन्हें पत्नी की हत्या करने के विचार आने की बात भी कही थी।

अभियोजन पक्ष ने यह भी बताया कि हत्या से एक रात पहले कैलिब ने अपनी प्रेमिका को मैसेज किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, 'मैं तुम्हें चुनता हूं। मैं आजाद हूं। कल मेरे कदम इसका सबूत होंगे।'
 

Former American Idol Singer Caleb Flynn Sentenced To Life in Prison For Wife Murder
कैलिब फ्लिन - फोटो : सोशल मीडिया
जूरी ने कैलिब को पाया कई मामलों में दोषी
जूरी ने कैलिब को हत्या समेत कई मामलों में दोषी पाया। इनमें गंभीर हमला और सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप भी शामिल हैं। हालांकि, हत्या में इस्तेमाल बंदूक बरामद नहीं हुई।

कैलिब के वकील ने भी कोर्ट में कहा कि जांचकर्ताओं को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि उन्होंने उस दिन बंदूक चलाई थी। वहीं, अभियोजन पक्ष ने घटनास्थल पर उनके फिंगरप्रिंट और डीएनए मिलने के साथ उनके डिवाइस से जुड़ी जानकारी को अहम सबूत बताया।

सजा सुनाए जाने से पहले कैलिब काफी भावुक नजर आए। आंखों में आंसू लिए उन्होंने अपने परिवार से माफी मांगी। कैलिब ने कोर्ट में कहा, 'मैं भगवान के सामने खड़ा हूं, जो मेरे लिए सबसे बड़ा न्यायाधीश है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैंने अपनी पत्नी को नहीं मारा।'

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