कैलिब फ्लिन: 'अमेरिकन आइडल' में दिख चुके शख्स को उम्रकैद, इस मामले में पाए गए दोषी; हुए चौंकाने वाले खुलासे

'अमेरिकन आइडल' में नजर आ चुके ओहायो में रहने वाले 40 वर्षीय कैलिब फ्लिन को कोर्ट ने बिना पैरोल के उम्रकैद की सजा दी है। पिछले हफ्ते जूरी ने उन्हें अपनी पत्नी एश्ले फ्लिन की हत्या का दोषी ठहराया था।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, कैलिब ने फरवरी में अपने घर में हुई पत्नी की हत्या को चोरी की घटना दिखाने की कोशिश की थी। उन्होंने दावा किया था कि घर में घुसे एक चोर ने उनकी पत्नी एश्ले फ्लिन की हत्या कर दी। एश्ले 37 साल की थीं और स्कूल टीचर होने के साथ-साथ वॉलीबॉल कोच भी थीं।कैलिब 2013 में 'अमेरिकन आइडल' में नजर आए थे। उस दौरान उन्होंने बताया था कि उनकी पत्नी एश्ले ने उन्हें सिंगिंग कॉम्पिटिशन में अपने सपने पूरे करने के लिए प्रोत्साहित किया था। हालांकि, वह हॉलीवुड के मुख्य राउंड तक नहीं पहुंच सके थे।

अफेयर का भी हुआ खुलासा

मामले की सुनवाई के दौरान कैलिब के अफेयर की बात भी सामने आई। एलीघा बोटनर ने कोर्ट में गवाही देते हुए बताया कि वह 2022 में कैलिब से मिली थीं। उस समय वह 20 साल की थीं और उनके चर्च में इंटर्न के तौर पर काम करती थीं। दोनों के बीच एक साल से ज्यादा समय तक अफेयर रहा।



एलीघा ने दावा किया कि कैलिब अपनी पत्नी से नफरत करने की बात कहते थे और कई बार उन्हें पत्नी की हत्या करने के विचार आने की बात भी कही थी।



अभियोजन पक्ष ने यह भी बताया कि हत्या से एक रात पहले कैलिब ने अपनी प्रेमिका को मैसेज किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, 'मैं तुम्हें चुनता हूं। मैं आजाद हूं। कल मेरे कदम इसका सबूत होंगे।'

