माइली साइरस और मैक्स मोरांडो ने शादी कर ली है। कपल लंबे वक्त से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। इनकी शादी को लेकर भी काफी वक्त से अटकलें थीं। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मानें तो दोनों ने 21 नवंबर को एक-दूजे का हाथ थाम लिया है। इन्होंने कैलिफोर्नियो में बेहद निजी समारोह में शादी की है। बता दें कि मैक्स ड्रमर हैं।

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