माइली साइरस ने गुपचुप रचाई शादी: सिंगर ने पार्टनर मैक्स मोरांडो को बनाया हमसफर, कैलिफोर्निया में हुई सेरेमनी
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Sun, 22 Nov 2026 11:35 AM IST
सार
- Miley Cyrus-Maxx Morando Wedding: मशहूर पॉप सिंगर और एक्ट्रेस माइली साइरस ने शादी कर ली है।
- रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड मैक्स मोरांडो के साथ कैलिफोर्निया में शादी की है।
- कपल की शादी का समारोह बेहद निजी रखा गया, जिसमें सिर्फ परिवार के लोग और बेहद करीबी दोस्त ही उपस्थित रहे।
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विस्तार
माइली साइरस और मैक्स मोरांडो ने शादी कर ली है। कपल लंबे वक्त से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। इनकी शादी को लेकर भी काफी वक्त से अटकलें थीं। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मानें तो दोनों ने 21 नवंबर को एक-दूजे का हाथ थाम लिया है। इन्होंने कैलिफोर्नियो में बेहद निजी समारोह में शादी की है। बता दें कि मैक्स ड्रमर हैं।
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